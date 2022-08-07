【強制檢測】56處所納強檢 馬鞍山富寶花園、紅磡海濱南岸等上榜
社會 22:58 2022/08/07
政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處56個指明地方的人士，於8月8日或9日接受新冠病毒核酸檢測。
因應有陽性檢測個案曾到訪，51個地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
- 葵涌荔欣苑荔采閣
- 將軍澳雍明苑澤明閣
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 將軍澳健明邨明星樓
- 將軍澳景林邨景松樓
- 將軍澳怡心園3座
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
- 觀塘安泰邨居泰樓
- 觀塘祥和苑和均閣
- 牛池灣彩雲二邨明麗樓
- 牛池灣坪石邨金石樓
- 油塘油塘邨榮塘樓
- 油塘高翔苑高恆閣
- 藍田廣田邨廣雅樓
- 藍田滙景花園11座
- 慈雲山慈樂邨樂誠樓
- 九龍灣德福花園K1座
- 九龍城東匯邨匯智樓
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
- 粉嶺榮福中心5座
- 粉嶺祥華邨祥豐樓
- 大埔富雅花園1座
- 大埔富亨邨亨隆樓
- 大埔嵐山8座
- 天水圍天恒邨恒富樓
- 天水圍天逸邨逸洋樓
- 天水圍天耀二邨耀昌樓
- 屯門悅湖山莊15座
- 屯門良景邨良英樓
- 屯門湖景邨湖翠樓
- 屯門田景邨田翠樓
- 屯門置樂花園樂民苑
- 屯門富泰邨仁泰樓
- 屯門翠林花園A座
- 沙田駿洋邨駿時樓
- 沙田水泉澳邨河泉樓
- 沙田愉城苑城欣閣
- 東涌逸東一邨享逸樓
- 東涌映灣園賞濤軒3座
- 深水埗富昌邨富萊樓
- 深水埗富昌邨富盈樓
- 深井碧堤半島7座
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
- 柴灣小西灣邨瑞明樓
- 柴灣華廈邨華欣樓
- 筲箕灣愛東邨愛旭樓
- 薄扶林華富二邨華昌樓
- 紅磡海濱南岸4座
- 荃灣翠豐臺3座
- 圓玄護養院暨長者日間護理中心 荃灣梨木樹邨康樹樓1樓
5處污水樣本檢測呈陽性的地點
- 荃灣德士古道69號尚文苑
- 葵涌大窩口邨富碧樓
- 馬鞍山富寶花園1座
- 馬鞍山富寶花園2座
- 馬鞍山富寶花園3座
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責任編輯：黃悅晴