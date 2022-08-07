【強制檢測】56處所納強檢　馬鞍山富寶花園、紅磡海濱南岸等上榜

▲ 曾身處指明地方的人士要接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處56個指明地方的人士，於8月8日或9日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，51個地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

葵涌荔欣苑荔采閣

將軍澳雍明苑澤明閣

將軍澳廣明苑廣瑞閣

將軍澳健明邨明星樓

將軍澳景林邨景松樓

將軍澳怡心園3座

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

觀塘安泰邨居泰樓

觀塘祥和苑和均閣

牛池灣彩雲二邨明麗樓

牛池灣坪石邨金石樓

油塘油塘邨榮塘樓

油塘高翔苑高恆閣

藍田廣田邨廣雅樓

藍田滙景花園11座

慈雲山慈樂邨樂誠樓

九龍灣德福花園K1座

九龍城東匯邨匯智樓

粉嶺雍盛苑雍薈閣

粉嶺榮福中心5座

粉嶺祥華邨祥豐樓

大埔富雅花園1座

大埔富亨邨亨隆樓

大埔嵐山8座

天水圍天恒邨恒富樓

天水圍天逸邨逸洋樓

天水圍天耀二邨耀昌樓

屯門悅湖山莊15座

屯門良景邨良英樓

屯門湖景邨湖翠樓

屯門田景邨田翠樓

屯門置樂花園樂民苑

屯門富泰邨仁泰樓

屯門翠林花園A座

沙田駿洋邨駿時樓

沙田水泉澳邨河泉樓

沙田愉城苑城欣閣

東涌逸東一邨享逸樓

東涌映灣園賞濤軒3座

深水埗富昌邨富萊樓

深水埗富昌邨富盈樓

深井碧堤半島7座

鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

柴灣小西灣邨瑞明樓

柴灣華廈邨華欣樓

筲箕灣愛東邨愛旭樓

薄扶林華富二邨華昌樓

紅磡海濱南岸4座

荃灣翠豐臺3座

圓玄護養院暨長者日間護理中心 荃灣梨木樹邨康樹樓1樓

5處污水樣本檢測呈陽性的地點

荃灣德士古道69號尚文苑

葵涌大窩口邨富碧樓

馬鞍山富寶花園1座

馬鞍山富寶花園2座

馬鞍山富寶花園3座

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責任編輯：黃悅晴