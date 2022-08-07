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【強制檢測】56處所納強檢　馬鞍山富寶花園、紅磡海濱南岸等上榜

社會 22:58 2022/08/07

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

曾身處指明地方的人士要接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府今（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處56個指明地方的人士，於8月8日或9日接受新冠病毒核酸檢測。

因應有陽性檢測個案曾到訪，51個地點納入強檢，指明時段即看：【下一頁】

  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍3座
  • 葵涌荔欣苑荔采閣
  • 將軍澳雍明苑澤明閣
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 將軍澳健明邨明星樓
  • 將軍澳景林邨景松樓
  • 將軍澳怡心園3座
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 觀塘祥和苑和均閣
  • 牛池灣彩雲二邨明麗樓
  • 牛池灣坪石邨金石樓
  • 油塘油塘邨榮塘樓
  • 油塘高翔苑高恆閣
  • 藍田廣田邨廣雅樓
  • 藍田滙景花園11座
  • 慈雲山慈樂邨樂誠樓
  • 九龍灣德福花園K1座
  • 九龍城東匯邨匯智樓
  • 粉嶺雍盛苑雍薈閣
  • 粉嶺榮福中心5座
  • 粉嶺祥華邨祥豐樓
  • 大埔富雅花園1座
  • 大埔富亨邨亨隆樓
  • 大埔嵐山8座
  • 天水圍天恒邨恒富樓
  • 天水圍天逸邨逸洋樓
  • 天水圍天耀二邨耀昌樓
  • 屯門悅湖山莊15座
  • 屯門良景邨良英樓
  • 屯門湖景邨湖翠樓
  • 屯門田景邨田翠樓
  • 屯門置樂花園樂民苑
  • 屯門富泰邨仁泰樓
  • 屯門翠林花園A座
  • 沙田駿洋邨駿時樓
  • 沙田水泉澳邨河泉樓
  • 沙田愉城苑城欣閣
  • 東涌逸東一邨享逸樓
  • 東涌映灣園賞濤軒3座
  • 深水埗富昌邨富萊樓
  • 深水埗富昌邨富盈樓
  • 深井碧堤半島7座
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
  • 柴灣小西灣邨瑞明樓
  • 柴灣華廈邨華欣樓
  • 筲箕灣愛東邨愛旭樓
  • 薄扶林華富二邨華昌樓
  • 紅磡海濱南岸4座
  • 荃灣翠豐臺3座
  • 圓玄護養院暨長者日間護理中心 荃灣梨木樹邨康樹樓1樓

5處污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 荃灣德士古道69號尚文苑
  • 葵涌大窩口邨富碧樓
  • 馬鞍山富寶花園1座
  • 馬鞍山富寶花園2座
  • 馬鞍山富寶花園3座

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責任編輯：黃悅晴

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