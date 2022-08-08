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【市區重建】市建局擬改革重建收購機制　學者：可考慮加入分紅機制

社會 06:00 2022/08/08

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市建局擬改革重建收購機制。（資料圖片）

市建局向來以「自給」原則理財，惟近年市區更新成本上漲，現有補償機制已無法持續，市建局行政總監韋志成昨發網誌透露，有意改革「7年樓齡」收購補償機制，以應付未來所需。

《市區重建策略》訂明，「市建局在推行市區更新計劃時，會繼續維持財政『自給』的長遠目標。」韋志成昨以此為主題發表網誌，指出若繼續沿用「7年樓齡」收購補償機制，其龐大開支遠超社會可承受能力，又指「現有補償機制已無法持續，相關機制應適時尋求替代方案革新」。

以油旺重建計劃為例，區內有約6成樓宇對市場欠吸引力，只能由市建局發展。韋志成估計，若市建局沿用現行「7年樓」的收購及補償機制，收購這類超高密度的項目，涉及的收購支出將會超過7,000億元，以市建局現有約500億元的總資產計，或需長達100年才能完成油旺更新，重建後還要面對1,000億元的虧損。韋志成認為，面對樓價高、市區老化規模大的情況，現有補償機制已無法持續，應適時尋求替代方案革新。

他強調，市建局未來要達至財政「自給」，有3個根本問題需要正視處理，包括「當城市硬件設施老化，社會有否為其持續更新做好資源儲備？重建發展中的補償機制是否可以持續？而當中涉及的龐大的財務責任，又應該由誰分擔？」另外2個根本問題，則包括政府規劃新發展區時，應如何確保日後更新時有經濟和社會效益？以及如何鼓勵私人樓宇業主，負起為其物業作維修保養的責任。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典分析，「7年樓齡」補償機制沿用多年，改革並不容易。建議可行方向包括提供更多「樓換樓」選項，以及加入「分紅」機制，讓市民投資社區更新，「但這些選項都有不小的風險，不是講就做到。」張聖典又指，政府過去曾向市建局注資100億元，並豁免地價，再增加資助機會不大。

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記者：陳梓蔚

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