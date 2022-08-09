【施政報告】16場主題諮詢會展開　梁熙促改善公營醫療系統服務

▲ 立法會議員梁熙。（梁熙Facebook圖片）

特首李家超首份《施政報告》10月19日發表，政府將舉辦約30場諮詢會，其中16場主題諮詢會已展開。

今日諮詢上，民建聯立法會議員梁熙今日在諮詢會上，就改善公營醫療系統服務表達意見及提出建議。梁熙提到，曾有街坊向其哭訴，因胸口劇痛求診，但在公院要輪候一年半才可做掃描，另有女士發現胸口有硬塊，醫院要其等2年才可以做檢查，形容情況不理想，認為政府不能坐視不理。

促進中醫藥發展方面，為讓更多有需要的市民可獲得公營中醫住院服務，梁熙建議政府研究、跟進及落實擴大「中西醫協作計劃」至更多公立醫院，以及增加選定病種數目。又呼籲政府增加對計劃的資助，豁免病人的中醫診療費用。

▲ 陳亨利。（資料圖片）

陳亨利倡設科技原創獎金計劃

另外，昨日的諮詢會主題為「提升競爭力-國際創新科技中心」。香港紡織業聯會會長陳亨利提出多項建議，提議設立「科技原創獎金計劃」，讓科研機構及人員分享科研成功落地的紅利，鼓勵他們參與科研成果商品化整個過程，增強其研發動力及責任心，並引導科研成果更貼近市場需要。

他又建議政府為科研資助計劃拆牆鬆綁，容許企業把資助用於離岸生產設施的測試。

▲ 陳祖恒。（陳祖恒Facebook圖片）

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒亦在會上就科研落地提出意見，建議當局提供誘因，與不同業界龍頭企業在港合作開辦研發中心，他舉例，紡織及製衣業可撮合香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），與國內體育品牌巨擘，一條龍將科研成果應用落地。（2）參考內地及海外政策，完善本港的人才規劃及培訓。

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責任編輯：林曉君