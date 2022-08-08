【新冠疫情】7天酒店檢疫將改為「3+4」　本周五起實施【不斷更新】

▲ 7天酒店檢疫將改為「3+4」，本周五起實施。

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。行政長官李家超今日（8日）上午10時30分在香港添馬添美道二號政府總部地下演講廳主持「應對疫情指導及協調組」記者會。

醫務衞生局局長盧寵茂、創新科技及工業局局長孫東、醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢和副政府資訊科技總監黃志光亦會出席。

【11：05】

被問到目前確診宗數維持在數千宗，現時放寬海外人士抵港措施，是否放棄與內地通關？李家超回應指，認為與世界接軌與內地通關是沒有矛盾，兩件事都是需要做，在風險可控下，盡量保障民生活動。至於，內地有他們的檢疫要求，會將香港情況與內地有關單位積極溝通，在與內地當局就通關有共識前，不便公開有關細節，避免訊息混亂。

【10：55】可退回餘下的房費

馮浩賢指，在新安排下已預訂7天檢疫酒店的旅客不需作任何更改，可以原有文件登記，亦可受惠於新安排在完成要求後可提早離開檢疫酒店。

另外，檢疫人士提早退房後，酒店需要將餘下的房費退回，馮浩賢指業界表示需時處理大量退款人士，請市民耐心等待。

至於，現時已在檢疫酒店的人士，會安排他們完成有關檢測，未來數天可以分批有序提前離開。

【10：50】

孫東表示，紅碼識別高風險的確診人士，黃碼識別由台灣及或海外抵港的人士直至完成檢疫期，使用者及處所負責人要更新最新版本的安心出行，其他市民可以繼續使用安心出行，更新的版本將不影響本地市民的使用（詳情即看【下一頁】）。

【10：45】盧寵茂：4天醫學監測期間可乘交通工具上班 一文看清新措施下檢測安排

醫務衞生局局長盧寵茂表示，紅黃碼的檢疫安排是希望可以達致風險可控、外防輸入，紅碼是識別確診者，而黃碼是識別海外人士檢疫時的身份。

他說，通過首3晚的檢疫酒店可減低8成的個案，如按現時的檢疫酒店要檢疫7天，不合符成本效益，因而決定當他們在機場檢測陰性後，可以由7天的酒店檢疫改為「3+4」的安排，期間要受黃碼限制、要每日做快測、定時PCR檢測，醫學監測時可在戴口罩下，乘交通工具上班、入商場、到街市等。

即看新安排：（詳情即看【下一頁】）

【10：38】港府抗疫5大要點

李家超表示，政府防疫政策有5大重點：

不躺平，控制確診數字

科學精準識別不同風險級別人士

平衡風險與經濟動力

減重症，減死亡

保護高風險人士，包括「一老一幼」及長期病患者

【10：34】同時會推出「紅黃藍碼」

李家超指，同時會推出「紅黃藍碼」，確診人士會被給予「紅碼」，禁止離開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。

【10：32】4天家居醫學監測可以外出

李家超指，4天家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，亦不能參與除去口罩的活動，檢疫人士在4天家居醫學監測期間，每日快測陰性可乘搭交通工具、上班、進入商場等。

【10：30】7天酒店檢疫將改為「3+4」

李家超表示，政府上任後為更好應對新冠疫情，在7月27日成立「應對疫情指導及協調組」，今日為成立後首次記者會。

今日宣布，由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測。

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記者：李榮忠