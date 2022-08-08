【MIRROR演唱會】傳教主Edan於本周到警署助查　警方檢走涉事斷裂螺絲

人氣男團MIRROR上月底在紅館舉行原定一連12場的演唱會，直到第4場、7月28日的演出，舞台上方巨型屏幕掉下，其中兩位正在表演的舞蹈員受傷，當中受到重擊的李啟言（阿Mo）受重傷，至今仍留醫深切治療部。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）、Makerville CEO魯庭暉、舞蹈員先後到西九龍總區總部協助警方調查及錄口供，有傳MIRROR的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）將於本星期到警署提供資料。

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Edan+教主將現身警署？

在阿Mo、張梓峯受傷前，正是Edan、教主一同演唱《Elevator》，故有指警方會在本星期邀請二人到警署提供資料。

不過，當時台上未有其他MIRROR成員，有指並不是全體MIRROR成員也需現身。

事故發生超過一星期，警方連日來跟進調查，並於昨晚（8月7日）檢走3件螢幕支架及6塊LED顯示屏，並首次檢走一顆懷疑涉事的斷裂螺絲。

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先後於IG發文

MIRROR成員先後在社交平台開腔，本身是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），亦是受傷舞蹈員阿MO的好友的他於上星期五（8月5日）在社交平台發表感受：

各位對不起

讓您們擔心了一整個星期

每天我都在嘗試冷靜、沉澱

此刻 沒有什麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要

每一日依然期盼着奇蹟會岀現



好想和您們說一聲

謝謝

謝謝您們仍然守候著我們

希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者

這是最重要最重要的事情



為了您們

為了台上每一位表演者

我一定會勇敢嘗試走岀來的

▲ （Instagram圖片）

而Edan在IG上載一張黑圖，並大派定心丸：「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我冇事。現在只希望傷者早日康復，只求人冇事。God, please help us🙏🏻」。