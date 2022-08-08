  • 27°C
香港時間 : 2022808日 (週一) 10:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】傳教主Edan於本周到警署助查　警方檢走涉事斷裂螺絲

娛樂 10:05 2022/08/08

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

人氣男團MIRROR上月底在紅館舉行原定一連12場的演唱會，直到第4場、7月28日的演出，舞台上方巨型屏幕掉下，其中兩位正在表演的舞蹈員受傷，當中受到重擊的李啟言（阿Mo）受重傷，至今仍留醫深切治療部。

MIRROR經理人黃慧君（花姐）、Makerville CEO魯庭暉、舞蹈員先後到西九龍總區總部協助警方調查及錄口供，有傳MIRROR的呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）將於本星期到警署提供資料。

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

Edan+教主將現身警署？

在阿Mo、張梓峯受傷前，正是Edan、教主一同演唱《Elevator》，故有指警方會在本星期邀請二人到警署提供資料。

不過，當時台上未有其他MIRROR成員，有指並不是全體MIRROR成員也需現身。

事故發生超過一星期，警方連日來跟進調查，並於昨晚（8月7日）檢走3件螢幕支架及6塊LED顯示屏，並首次檢走一顆懷疑涉事的斷裂螺絲。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

先後於IG發文

MIRROR成員先後在社交平台開腔，本身是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），亦是受傷舞蹈員阿MO的好友的他於上星期五（8月5日）在社交平台發表感受：

各位對不起
讓您們擔心了一整個星期
每天我都在嘗試冷靜、沉澱
此刻 沒有什麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要
每一日依然期盼着奇蹟會岀現

好想和您們說一聲
謝謝
謝謝您們仍然守候著我們
希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者
這是最重要最重要的事情

為了您們
為了台上每一位表演者
我一定會勇敢嘗試走岀來的

（Instagram圖片）

而Edan在IG上載一張黑圖，並大派定心丸：「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我冇事。現在只希望傷者早日康復，只求人冇事。God, please help us🙏🏻」。

撰文 : TOPickt柴犬出動

相關文章

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
15:00 2022/08/05
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
11:31 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching上載圖片　表達等候男友阿Mo回來
21:37 2022/08/06
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching上載圖片　表達等候男友阿Mo回來
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見
17:54 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館意外後副隊長發文　AK約定隊友+舞者：台上再見
【MIRROR演唱會】警方再到紅館調查檢走螢幕等證物　專家代表料調查持續至下周
15:26 2022/08/07
【MIRROR演唱會】警方再到紅館調查檢走螢幕等證物　專家代表料調查持續至下周

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
15:00 2022/08/05
【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷意外後傳解散　經理人花姐首度開腔：看到自己的脆弱
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
11:31 2022/08/06
【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching上載圖片　表達等候男友阿Mo回來
21:37 2022/08/06
【MIRROR演唱會】COLLAR成員So Ching上載圖片　表達等候男友阿Mo回來
娛樂人物職業 Mirror 盧瀚霆 呂爵安 李啟言 陳卓賢 柳應廷 姜濤 江𤒹生 楊樂文

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
09:54 2022/08/07
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
【汗臭困擾】靚女同事坐附近汗臭味勁大 港男難忍體臭：佢係地盤佬+靚女混合體
09:34 2022/08/05
【汗臭困擾】靚女同事坐附近汗臭味勁大 港男難忍體臭：佢係地盤佬+靚女混合體
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
17:33 2022/08/06
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經