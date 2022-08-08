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【緣路山旮旯】首次擔正電影被狠評樣衰缺說服力　岑珈其回應：影響到你唔好意思

娛樂 10:39 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

岑珈其首度擔正的電影《緣路山旮旯》未正式上映，已經先後入圍多個國際影展，獲得各界的好評。

然而近日有觀眾看完電影後，對於由「非典型」靚仔岑珈其擔當有擁有多條感情線的男主角大感不滿，撰寫影評指他樣衰、「毒L樣」、想欺凌他，獲珈其本人到其專頁留言：「影響到你唔好意思」，珈其的大方舉動獲網民盛讚。

《緣路山旮旯》因疫情的關係，延至近日才終於正式上映。這套本地愛情小品以香港多個「山旮旯」地點作背景，找來岑珈其首次擔正，在戲中飾演性格內向的IT人阿厚，與蘇麗珊、張紋嘉、陳漢娜、梁雍婷及余香凝都有感情線，可謂豔福無邊。

【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲　岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經

（《緣路山旮旯》劇照）

【明星理財】岑珈其體會創業如湊BB　凡事親力親為才有回報

狠批岑珈其外表

電影上映後獲得不錯的口碑，但有網民抱持相反的評價。專頁「公仔生猛」的版主日前看完電影後撰寫所謂的影評，對岑珈其擔任男主角兼且有多場感情戲大感不滿，大踩對方樣衰、缺說服力。

該位網民指，電影是套令人難受的「後宮系作品」，接著大彈珈其的外表：「佢血色稀薄嘅毒L嘴極具存在感，每一次見到佢大大力溝女，心裡面就X出聲，如果你入場，你會同我一樣，想跳入個SCREEN打X佢，想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」

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【網紅排行榜】岑珈其+吳保錡+游學修齊入圍　阿正人氣強勁登上榜首

本尊回應

帖文發佈後約3個小時，岑珈其本人親自到該帖文下留言：「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思，但我真係真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」

珈其的留言截至今早獲得超過7000個讚好，而版主亦在珈其的留言下馬上回覆，而且「霸氣盡失」地表示多謝對方的大方回應：「唔介意我口臭落嚟留言。」

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帖文中大批網民留言力撐珈其，有人直言：「其實駛唔駛咁刻薄？」亦有網民見到版主的批評後表示：「你講完搞到我仲想去睇。」同時亦不少網民取笑版主寫所謂「影評」時兇狠毒舌，一見當事人現身回應便立即「縮沙」，屬典型毒男行為。

版主的帖文一日之間爆紅，在今早他再次發文表示：「高興見到大家踴躍坐時光機嚟，送上猛烈回覆，剃人頭者人亦剃其頭，唔小心做咗光頭仔。我好鍾意寫影評，唔會放棄，一定繼續寫，希望大家以此力道，繼續關注香港電影。」

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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