【打風】天文台明早考慮發出一號戒備信號　預計低壓區明日發展為熱帶氣旋【不斷更新】

▲ 本周或會打風。（資料圖片）

本周或會打風。天文台今日（8日）表示，南海中部的低壓區會在今日稍後至明日逐漸發展為熱帶氣旋，會考慮發出一號戒備信號。本港今日天氣大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，料下午短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，吹和緩至清勁偏東風。

【12：10】

天文台表示，在明早考慮發出一號戒備信號。

【11：50】

天文台預測，周三本港吹5級東至東南風，初時間中6級，離岸及高地達8級烈風。

【09：46】

天文台表示，按照現時預測，位於南海中部的低壓區會在今日稍後至明日（9日）逐漸發展為熱帶氣旋，但其強度仍存在變數，天文台會視乎該低壓區屆時的實際發展及動向，考慮發出一號戒備信號。

天文台指，預料該低壓區隨後會移向廣東西部至海南島一帶，受其外圍雨帶影響，本港星期二（９日）及星期三（10日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海面有湧浪；本周中期南海北部及廣東沿岸有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，預料一道廣闊低壓槽會在本周後期影響南海北部，該區仍有驟雨。

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記者：李榮忠