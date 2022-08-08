【檢疫隔離】4天醫學監測期間可乘交通工具上班　一文看清新措施下檢測安排

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。 （資料圖片）

行政長官李家超今早（8日）主持「應對疫情指導及協調組」記者會宣布，由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居檢疫。即看:【下一頁】

醫務衞生局局長盧寵茂表示，紅黃碼的檢疫安排是希望可以達致風險可控、外防輸入，紅碼是識別確診者，而黃碼是識別海外人士檢疫時的身份。

他說，基於Omicron發病及確診早，港府7月8日已要求實行抵港者在檢測新安排，在新安排下發現，有4%人是入境後帶病毒，有一半是在機場可以發現到，而翌日在酒店的PCR檢測亦可發現80%個案；即每1千人中，有約40個是輸入個案，在機場中找出的20名確診者，而在抵港後的酒店個案有可再找多12名確診者，即有約8人、低於1%是日後檢測陽性。

他說，早前的安排發現在首3晚的檢疫酒店已可減低8成個案，認為如按現時的檢疫酒店要檢疫7天，不合符成本效益，因而決定當他們在機場檢測陰性後，可以由7天的酒店檢疫改為「3+4」的安排，期間要受黃碼限制、要每日做快測、定時PCR檢測，醫學監測時可在戴口罩下，乘交通工具上班、入商場、到街市等。

新安排如下：

第三天早上如PCR陰性，最早可在早上9時起離開酒店，回家作4天醫學監測，至第7天的早上9時，期間疫苗通行證會顯示黃碼，而黃碼會在第7天自動取消

有關人士需在自行監測健康3天，當局會要求抵港人士全程在機場、酒店及檢測中心做PCR檢測，包括第1、2、4、6、9天，以及每日做快測直至第10天。

已訂7天檢疫酒店者毋須更改預訂 未來數天會安排正在酒店檢疫人士提前離開

另外，醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢表示，在新措施下，抵港者抵港當日是第0天，而酒店檢疫的日子為第一至三天，至第三天中午就可完檢酒店檢疫，並進行四天醫學監測，已訂7天檢疫酒店的抵港者，毋須更改預訂，而且可在新制度下第三天中午時分，提前離開檢疫酒店。

至於現時已在檢疫酒店的人士，當局會安排他們完成有關檢測，未來數天可以分批有序提前離開；如因為檢疫酒店更改，而減少檢疫日數，酒店需要退款予旅客。

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記者：郭詩詩