【盂蘭節】豚肉窩貼集結都市傳說展　過百香港鬼怪化身海報+貼紙

▲ 「Whatever. Coffee」與藝術組合「豚肉窩貼」合作推出香港鬼悝展。

農曆七月傳統習俗是盂蘭節，位於深水埗的「Whatever. Coffee」與本地藝術組合「豚肉窩貼」合作，以輕鬆幽默的方式硬碰傳統迷信，創作《香港鬼怪百物語》系列，搞怪演繹香港的鬼怪傳說。於即日至8月31日於Whatever. Coffee推出《大迷信》展覽。

除了鬼怪海報和坐檯擺設，「豚肉窩貼」更首次推出深水埗殺人𨋢及碟仙設計師玩具、「長生不老水」雜梅味Kombucha能可供選購。

《豚肉窩貼》（WE ARE THE PIGS）以傳承香港文化為目標，首個企劃《香港鬼怪百物語》把百多個香港鬼魅奇異傳說整合為貼紙。

▲ 東華義莊殭屍貼紙。

香港積累過百都市傳說鬼故事，當中如海洋公園吊車鬼住在已埋藏了的鬼纜車、盧亭魚人是戰敗的盧循軍，以獨門秘技化為魚人，以捕魚換取活雞；東華義莊殭屍被道士鎖起並封印，都十分深入民心。

「豚肉窩貼」收集了各區的不同靈異故事，圖文並茂演繹鬼怪角色，以「食玩貼」的玩味方式記錄屬於香港人的妖怪大全，此為70至80年代日本零食包裝內附送的小禮物。

「豚肉窩貼」更為展覽推出《香港鬼怪百物語》寫真海報（HK$1,050）、坐檯擺設及設計師玩具，並特別為Whatever. Coffee創作深水埗殺人𨋢設計師玩具。深水埗殺人𨋢除了牛奶原色，更設有限定版咖啡色，為搭電梯心慌慌的情景增添糖衣包裝！

▲ 七號差館貼紙。

一部分展品只可遠觀不能褻玩，非賣品包括一米長的碟仙紙和《香港鬼怪百物語》狐仙與七號差館的藝術擺設。

記者：Eric