  • 27°C
香港時間 : 2022808日 (週一) 10:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盂蘭節】豚肉窩貼集結都市傳說展　過百香港鬼怪化身海報+貼紙

休閒消費 10:25 2022/08/08

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

「Whatever. Coffee」與藝術組合「豚肉窩貼」合作推出香港鬼悝展。

農曆七月傳統習俗是盂蘭節，位於深水埗的「Whatever. Coffee」與本地藝術組合「豚肉窩貼」合作，以輕鬆幽默的方式硬碰傳統迷信，創作《香港鬼怪百物語》系列，搞怪演繹香港的鬼怪傳說。於即日至8月31日於Whatever. Coffee推出《大迷信》展覽。

除了鬼怪海報和坐檯擺設，「豚肉窩貼」更首次推出深水埗殺人𨋢及碟仙設計師玩具、「長生不老水」雜梅味Kombucha能可供選購。

《豚肉窩貼》（WE ARE THE PIGS）以傳承香港文化為目標，首個企劃《香港鬼怪百物語》把百多個香港鬼魅奇異傳說整合為貼紙。

東華義莊殭屍貼紙。

香港積累過百都市傳說鬼故事，當中如海洋公園吊車鬼住在已埋藏了的鬼纜車、盧亭魚人是戰敗的盧循軍，以獨門秘技化為魚人，以捕魚換取活雞；東華義莊殭屍被道士鎖起並封印，都十分深入民心。

「豚肉窩貼」收集了各區的不同靈異故事，圖文並茂演繹鬼怪角色，以「食玩貼」的玩味方式記錄屬於香港人的妖怪大全，此為70至80年代日本零食包裝內附送的小禮物。

「豚肉窩貼」更為展覽推出《香港鬼怪百物語》寫真海報（HK$1,050）、坐檯擺設及設計師玩具，並特別為Whatever. Coffee創作深水埗殺人𨋢設計師玩具。深水埗殺人𨋢除了牛奶原色，更設有限定版咖啡色，為搭電梯心慌慌的情景增添糖衣包裝！

七號差館貼紙。

一部分展品只可遠觀不能褻玩，非賣品包括一米長的碟仙紙和《香港鬼怪百物語》狐仙與七號差館的藝術擺設。

記者：Eric

相關文章

【電車派對】香港電車118周年　經典Sanrio角色登上叮叮派對
12:33 2022/08/05
【電車派對】香港電車118周年　經典Sanrio角色登上叮叮派對
【周末好去處】《李小龍展》VR技術重現巨星故居　《龍爭虎鬥》場景成打卡位
17:30 2022/08/05
【周末好去處】《李小龍展》VR技術重現巨星故居　《龍爭虎鬥》場景成打卡位
【港鐵藝術】藝術列車即日起行駛東鐵綫　張敬軒盛讚有本地文化特色
15:55 2022/08/07
【港鐵藝術】藝術列車即日起行駛東鐵綫　張敬軒盛讚有本地文化特色

你可能感興趣

【電車派對】香港電車118周年　經典Sanrio角色登上叮叮派對
12:33 2022/08/05
【電車派對】香港電車118周年　經典Sanrio角色登上叮叮派對
【周末好去處】《李小龍展》VR技術重現巨星故居　《龍爭虎鬥》場景成打卡位
17:30 2022/08/05
【周末好去處】《李小龍展》VR技術重現巨星故居　《龍爭虎鬥》場景成打卡位
【港鐵藝術】藝術列車即日起行駛東鐵綫　張敬軒盛讚有本地文化特色
15:55 2022/08/07
【港鐵藝術】藝術列車即日起行駛東鐵綫　張敬軒盛讚有本地文化特色
文娛藝術 展覽 盂蘭節 深水埗

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
09:54 2022/08/07
【MIRROR演唱會】李啟言清醒過來　阿Mo現在能簡單與外界溝通
【汗臭困擾】靚女同事坐附近汗臭味勁大 港男難忍體臭：佢係地盤佬+靚女混合體
09:34 2022/08/05
【汗臭困擾】靚女同事坐附近汗臭味勁大 港男難忍體臭：佢係地盤佬+靚女混合體
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經
17:33 2022/08/06
【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經