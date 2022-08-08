【安心出行】新增紅黃碼識別確診者及台灣海外抵港人士　不影響其他市民使用

▲ （陳靜儀攝）

行政長官李家超主持「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衞生局局長盧寵茂、創新科技及工業局局長孫東、醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢和副政府資訊科技總監黃志光亦會出席。

會上宣布7天酒店檢疫將改為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天家居醫學監察，本周五起實施，並公布安心出行「紅黃藍碼」措施，詳情即看【下一頁】。

孫東表示，「紅碼」識別高風險的確診人士，「黃碼」識別由台灣及或海外抵港的人士直至完成檢疫期，使用者及處所負責人要更新最新版本的安心出行，其他市民可以繼續使用安心出行，更新的版本將不影響本地市民的使用。

黃志光指，最新版本的安心出行３.4.0，持「紅碼」人士如到訪禁止進入的表列處所，處所的驗證二維碼掃描器會顯示紅色，持「黃碼」人士同樣道理，如在檢疫期間到訪表列處所，掃描器會顯示黃色，檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，呼籲處所負責人更新最新版本的掃描器。

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記者：陳麗娜