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【睡眠安全】7個月大嬰兒被枕頭蓋臉險窒息　掙扎向熟睡母摑四巴掌自救

兒童健康 11:44 2022/08/08

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因為媽媽白天工作勞累，睡到不省人事，7個月大嬰兒被枕頭蓋臉險窒息，掙扎向熟睡母連摑四巴自救。

母嬰同睡，不時都會發生嬰兒被壓住窒息事故，最近内地一名7個月大的嬰兒，險被熟睡的媽媽用枕頭蓋臉而窒息，幸好嬰兒幾經掙扎，向睡夢中的媽媽連摑四巴掌，逃過一劫！

最新影片推介：

綜合內地傳媒報道，事發於湖南，雷太早上醒來時，感覺臉像被人打，翻看房間閉路電視畫面，驚悉前一晚母嬰同床，7個月大寶寶睡到一半時，翻身時被枕頭壓住臉，不停掙扎無果，於是伸手向睡在身旁的她連摑四巴掌。

其丈夫雷先生表示，寶寶打了她幾下後，她未有完全醒過來，只是迷迷糊糊移開枕頭，把寶寶抱出來後又繼續睡，醒來後已忘記發生甚麼事。雷先生稱，


老婆白天上班很辛苦，晚上睡得比較沉。

夫婦倆看完影片後雖覺得有點好笑，但同樣覺得太危險了，之後將該閉路電視錄影放上網，警惕各父母們與寶寶同睡時要多加留意，旁邊不要放可導致意外發生的物件。

事件引發大批網民熱議，大批網民斥該名媽媽當的實在不合格，這種枕頭根本就不該放在床頭，不換掉今後還會危害孩子生命，同時指寶寶行為「這不叫扇巴掌，是叫垂死掙扎，不好笑」、「居然打不醒，離譜」、「媽媽睡成這樣還好意思拿出來講」、「很多嬰兒都是被父母的無知所害的」。不過也有網民表示不要再指責媽媽了，畢竟如果孩子有甚麼事，最崩潰的是媽媽，同時建議孩子太小，最好能分床睡。 

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責任編輯︰王明芳

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