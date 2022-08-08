【COLLAR成員】So Ching心理狀態惹關注 　蘇芷晴深夜抒發對阿Ｍo思念之情

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。其中李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院。阿Mo父親李盛林牧師在昨日（8月7日）為兒子發第二次的代禱信，當中提到「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通」。

阿Mo女友「蘇師兄」蘇芷晴（So Ching）日前在IG Story表達要等候男朋友回家之情，昨晚（8月7日）再度更新IG Story以吐心聲！

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So Ching：I miss u

現時仍在停工、未有參與COLLAR活動的So Ching，其一舉一動都備受網民關注，她昨晚（7日）凌晨更新IＧ Story，上載一張被愛貓握著手的相，並寫道：「Good Night I miss ，以展現對男友的思念之情。

另外，她早前（8月6日）在IG Story上載一張相片，首度表達心情，寫上「等你回來聽我重複這旋律」，似向仍在深切治療部留醫的男朋友阿Mo喊話，表達要等候男朋友回家之情。

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與阿Mo共舞片置頂

在男友遇上事故後，So Ching在Instagram帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂，也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。

在3則So Ching設定為置頂的帖文當中，一張So Ching搭著阿Mo膊頭的相中寫道，「呢一年有好多改變「多謝所有我愛既人同愛我既人💜 」令我可以繼續走落去✨🙏🏼#grateful」。

至於在一段與阿Mo、另一位舞蹈員的跳舞片中，So Ching就寫道：「有好多位都做得唔滿意 但為左多謝兩位猛男 我就po啦」。

她又在另一段至與阿Mo的跳舞片，她表示：「Can do it much better but wanna record this😛Dance with this crazy man @momo.lky 」。

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互相支持

入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持，在媒體訪問中SoChing亦大方承認男友身份，給對方絕對的安全感。

阿Mo又負責為女友So Ching參賽的長櫈舞編舞，當時導師許廷鏗更馬上撳燈謂：「I Like Her.」。此外，阿Mo又在20強比賽時為女友伴舞。

在今年So Ching的26歲生日時，阿Mo送上iPhone、多士爐外，更親手寫了封情信，信封寫了「To:蘇寶寶」，十分甜蜜。他又陪同女友到應援燈箱前打卡，分享喜悅。

在8月2日，阿Mo父親李盛林牧師再發出禱告信，請大家為阿Mo和另外兩位傷者張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）祈禱，感謝各界為兒子祈禱，並感謝阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）的陪伴，又指出：「除了神以外，她成為他極大的支持。」

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