【兩難局面】港妻偷看老公驗身報告　揭發對方患癌陷入兩難

▲ 一名港妻偷看老公驗身報告，揭發對方患癌後，陷入坦白與否的兩難局面。

發現摯愛患病，許多人未必能即時知道如何應對。一名港妻日前在網上訴說揭發老公患癌的經歷，表示最近發現丈夫形跡成疑，偷看其驗身報告後，得知他證實患癌，令該名港妻感到既生氣又傷心，同時也陷入是否與老公坦白或佯裝不知的兩難局面，引來網民關心討論。

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一名女網民上周二（2日）在網上討論區「香港討論區」以《偷睇到老公body check report》為題發帖，講述自己揭發老公患癌的經過。女網民指，有一天看見老公的手無故變瘀，老公向他表示自己去捐血，令女網民起疑心，後來發現老公原來是去了驗身。

而女網民除了留意到老公的幾份驗身報告，更看到他有照腸鏡，甚至證實患癌：「最尾俾我發現原來佢驗到有cancer！」女網民表示，自己又生氣又傷心：

嬲既係佢同我一齊差唔多十幾年，點解咁大件事都唔同我講？傷心既係佢四十令歲咁後生，咁快就要面臨生離死別，我地明明仲有好多日子要一齊過，點解神咁快想帶走佢！？

女網民又指，現時不知如何處理，不知道是否與老公坦白；或假裝不知情，待老公向她開口：

我而家唔知點處理好，到底扮睇唔到好，等到佢自己開口好，定係直接攤牌講清楚好？

帖文引來網民議論紛紛，不少網民認為事主應向老公坦白，表示已知悉對方的病情；但也有網民認為，應給予事主老公一些時間沈澱：

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責任編輯：羅嘉欣