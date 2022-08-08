【奢華品牌】Dior南韓聖水洞概念店　車銀優+朴所羅門+吳世勳Dior Men加持

▲ 3位韓星都是Dior ambassarors，由左至右：朴所羅門、車銀優和吳世勳。（圖片品牌提供）

新冠疫情經過3年時間，不少國家都開始回復正常，歐美人士放下口罩如常舉行一年4次的時裝展，不少東南亞國家亦如往日未發生疫情前一樣，就好像南韓，Dior早在5月已經在當地的聖水洞舉行2022早秋大騷，而且更開設一間「首爾期間限定概念店」（Dior Seongsu），最近還有3位我們熟悉的男星到場加持。

相信不少人足足已有3年多沒去過旅行，以前大家經常往返的韓國亦起了不少變化，要說的並不是店舖相繼結業，而是更大更新的國際旗艦店陸續出現，位於聖水洞的「Dior首爾期間限定概念店」（Dior Seongsu）正是當中的表表者。

▲ 位於南韓聖水洞的「Dior首爾期間限定概念店」（Dior Seongsu）。（圖片品牌提供）

聖水洞座落首爾城東，過去是各式工廠的集中地，充斥著歲月痕跡的老舊建築，而近年有許多藝術與設計工作者開始進駐，將當地工業建築改造為特色咖啡廳與餐館，令今天的聖水洞從工業區搖身一變為年青人聚集的trendy zone，因此，Dior揀選於這裏進駐問店實在來得非常理所當然。

▲ Do姐的至愛之一車銀優。（圖片品牌提供）

這一次「Dior首爾期間限定概念店」外觀非常宏偉，整棟建築物以金屬網格外牆包圍，呼應巴黎蒙田大道30號Dior總店的外觀，同時也讓人聯想到以布料製成的Haute Couture。

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在宣傳上，當時更少不得找來3位Dior Men ambassadors加持，包括Do姐的「男神」車銀優、在Netflix播放《殭屍校園》而火紅的朴所羅門和男子團體EXO的吳世勳。

記者：何偉雄