【新病毒】內地現新型「瑯琊病毒」死亡率達40%　可動物傳人至少35人染疫

新冠病毒疫情未散，內地卻又驚現另一種新病毒，名為瑯琊亨尼帕病毒（Langya henipavirus），而且可由動物傳染給人，目前有35人染疫，但能否可以人傳人則尚待研究。有關研究告上周四（4日）刊於權威醫療期刊《NEJM》，據報該病毒可誘發致死疾病，基因組檢測顯示鼩鼱可能是病毒的天然宿主。

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根據報告，病毒被命名為「瑯琊病毒」，是同屬於Henipavirus的立百病毒（Nipah virus，又稱尼帕病毒），瑯琊病毒屬副黏液病毒科，患者中有26人身上沒有其他病原體存在，大多為農夫。病患普遍出現發燒症狀，當中有一半人有乏力、咳嗽、厭食及白血球減少等情況，至少3成半人肝功能受損，有8%則出現腎功能受損。研究在25種動物的血清調查中發現，鼩鼱的血清陽性比例最高，為27%，推測可能是該病毒的天然宿主；狗及山羊則分別為5%和2%。

瑯琊病毒基因組由18,402個核苷酸組成，基因組結構與其他亨尼帕病毒相同。雖然有報告表明亨尼帕病毒可發生人際傳播，但目前未發現病例和該病毒單體型，在空間或時間上有明顯聚集。不同患者之間無密切接觸史和共同暴露史，顯示人群感染可能是散發性。瑯琊病毒在種系上與莫江亨尼帕病毒（MojV）最接近，報告建議評估兩者可能的交叉反應，以改進血清學檢測方法。而據過往的醫學文獻資料紀錄，有關病毒的死亡率高達40%，不過暫未有證據指「瑯琊病毒」具有人傳人的能力及跡象。

台灣疾管署副署長莊人祥早前指，有鑑於是最新的病毒，他們將建立實驗室，加速制定核酸檢測定序與檢測方式，未來若有需要可納入台灣重點監測項目。

來自台灣的醫生杜承哲在Facebook發文指出，這類副黏液病毒科（family Paramyxoviridae）病毒與當今流行的病毒有所不同，經過檢驗會發現鼩鼱（shrew）可能是這類病毒的天然宿主，其血清中病毒的陽性比例高達27%，遠超犬類的5%以及山羊的2%，具有潛在威脅隱患。

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責任編輯：羅嘉欣