【職場文化】「同事是朋友」並非必然　方健儀：毋須想太多及刻意築牆

▲ 「同事是朋友」並非必然。

認識我的朋友都知道，我最後一份正職是做OL。兩年半的辦公室生涯最大的得着，是與5位同部門但不同辦公室的同事成為好友。近日其中一人移居外地，她的臨別贈言反駁職場達人常提出的論點︰「同事不能做朋友！」

記者出身的我，一直不覺得這種職場關係值得討論，因為採訪車上，攝影、工程、車長、記者就是一體，有時一起駐外，日對夜對、出生入死，同事很自然成為朋友（其中一人甚至成為我丈夫，哈哈）。

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直至轉型到辦公室，才發現「同事是朋友」並非必然。記得第一天迎新午宴後，我獲告知平日要各自吃飯，不交換社交平台帳號，大家都很「獨立」。我當刻晴天霹靂，或許你覺得我傻瓜，但我深感大伙兒吃午飯，是苦悶工作中最有意義的時間。沒有這個環節，我頓時感到空虛、寂寞和凍。再放眼四周，除了辦公室的間隔，還有無形的牆把大家分隔。

徬徨之際，在網上討論區發現，原來很多人不會把同事當朋友，因為多一層關係或要作特別遷就，例如有時要兩脅插刀為同事朋友分擔工作量；有時要顧及同事朋友感受，討論公事變得偏私兼婆媽等。

或許我不習慣此種有形無形的隔閡，造就了我「向外流」，在茶水間認識其他同事，大家不論工作或生活話題都十分投契。我們6個人經常一起吃飯，上皮革班，甚至到外地旅行，一起扮鬼扮馬，做盡所有低能事。同事甚至上司，看到我們結為好友，部分嘖嘖稱奇。

移居外地的好友說得對，能否成為朋友或同事都是緣份，毋須想太多，毋須刻意築牆，同波長（Wavelength）同頻率（Frequency）的人，自然會走在一起，地域也不能阻隔大家的友誼。

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全文刊於《晴報》，原題為小心身體秋後算帳