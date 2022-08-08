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【食用安全】男子剩菜放室溫照食　腹瀉屙血便揭患細菌性腸胃炎

食用安全 12:04 2022/08/08

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男子剩菜放室溫照食，腹瀉屙血便揭患細菌性腸胃炎。

夏天天氣炎熱，隔夜菜存放不當，有機會增加食物中毒風險。台灣一名男子進食未有妥善保存的隔餐便當，結果出現腹瀉、發燒，甚至血便的症狀。

台灣家醫科醫師洪暐傑近日在節目《醫師好辣》中分享病例，指一名30歲男子出現嚴重腹瀉症狀，在診症途中更難忍便意要去廁所。醫生一問之下才得知，日前午餐時，他買了數個便當與家人分享，其後把剩下的飯菜隨手放在桌子上，僅用食物罩蓋住，沒有放於雪櫃保存。

相隔一餐後男子再進食便當，當時發現味道發酸，但由於本身他有便秘問題，心想若吃壞肚子，可以順道清腸胃，因此一口氣吃下便當。數小時後，男子開始腹瀉、發燒，甚至出現血便，糞便更帶黏液。

洪暐傑指出，男子的情況屬於較嚴重的細菌型腸胃炎，提醒食物的味道一旦變了，代表裡面已有很多細菌，便不應繼續進食。

最新影片：

保存剩菜貼士

本港食物安全中心曾提醒，巿民應留意以下建議，以確保剩菜、熟菜食用安全：

  • 只準備適量食物，以減少剩菜量；
  • 剩菜應在烹煮後兩小時內放進雪櫃貯存，並盡快食用；
  • 食用前，剩菜應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，及不應重覆翻熱；及
  • 如剩菜置於室溫超過四小時，便不應食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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