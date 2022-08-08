【呼吸法】情緒激動時吵架具毀滅性 深呼吸慢慢數到10平息怒氣

▲ 《開心速遞》劇照。

從小到大都很少與人吵架，不是脾氣特別好，只是見到別人吵架已感到很辛苦，要扯破喉嚨，也要暴跳如雷，最後總有一方是大發脾氣離場，誰勝誰負都不會開心。有甚麼意見不合，講出心中道理，沒法說服對方瀕臨爆發邊緣，最好及時停止話題。

吵架時候，最容易衝動將不該說的話吐出來，那種傷害可能相當毀滅性，就像兩夫婦爭吵，有些說話一定不能講：「早知唔同你結婚！」「因為你我犧牲了大好前途！」「離婚吧！」總之，吵架不會增加了解，只會破壞感情。

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在要爆發之前，先來一個深呼吸，給自己一個停頓的機會。深呼吸的確有平復情緒的作用。有人更會在深呼吸時，同時數數目字，例如先數1，然後來個深深的一呼一吸，跟着數2，再來個深深的一呼一吸，如此數到10的話，很多怒氣應該都會給按下去。

要在情緒激動時，叫自己心平氣和確是不容易，但平時在生活中，多抽取時間練習深呼吸，遇有不順意，就很自然會提醒自己，是時候來個深呼吸平息怒氣。

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全文刊於《晴報》，原題為慢慢數到十