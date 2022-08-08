【香港小姐】宋宛穎透露北上拍節目　入行一年即被封新一代司儀必然人選

▲ 當選後機會多多！

2021香港小姐冠軍宋宛穎（Sabrina ）已入行一年，憑着她出色的口才加上大方得體的形象，自當選後在TVB有不少擔任主持大騷的機會，包括《萬千星輝賀台慶》、《北京冬奧》、《萬眾同心公益金》等，其亮眼的表現都令觀眾大讚，就連曾與Sabrina 合作拍《新春開運王》節目的薛家燕都讚其做主持表現甚佳，被睇好為新一代生力軍司儀！

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透露北上拍節目

日前Sabrina在內地社交平台以普通話拍片，透露自己將北上3個月拍節目：「我周一就要出發去成都，凌晨三點去到機場，我們這個節目是會以真人騷的方式去帶給大家，會跟兩個之前沒有合作過的男藝人合作，非常期待會有不一樣的火花！」

雖然未知節目的相關內容，但她卻特別交代這個真人騷會在東方衛視上播出，叫內地網民要多加留意。加上TVB近年積極開拓內地市場，多名藝人北上拍節目和拍劇而在內地人氣急升，因此可見，似乎TVB為Sabrina在內地市場鋪路，令她能讓內地的觀眾認識，足見她備受公司重用。

▲ 透露北上拍節目。

普通話流利

Sabrina為了增加人氣，亦相當識做，不時在內地社交平台，分享打扮、烹飪心得，亦憑一口流利的普通話深受部分內地網民喜愛，大讚她普通話非常標準，而且沒有口音。

對於被網民大讚她說得一口流利的普通話，她曾受訪時表示中學時一直有上普通話課，又指自己經常以普通話與內地朋友溝通，亦認為只要努力學習，多聽多說也會不難學好。

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高學歷港姐

事實上，Sabrina亦是學霸擁有著高學歷，她於加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物碩士課程。

而她曾接受TOPick訪問表示，想在這個圈慢慢探索：「我早已計劃若拿到名次的話，會留在圈中嘗試發展，任何時候也可以讀書，但入娛樂圈就要趁青春之時。由於我修讀的是醫科，將來拍劇演醫生也有幫助，人生可以有不同目標，可以慢慢摸索下，不會給予自己時限。」