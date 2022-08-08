【好人好事】巴士車長自覺地位卑微　獲暖心婆婆勉勵︰行行都係正職

▲ 有女網民分享一位婆婆與巴士車長的對話，婆婆勉勵車長不要看輕自己，行行都是正職。

職業無分貴賤！一名女網民日前分享在巴士上的暖心見聞，她日前見到一位婆婆因為未有坐下，而引起車長關注，在兩人對話期間，車長提到自己的地位卑微，馬上獲婆婆勸勉不要看輕自己，強調「行行都係正職」，自己都是這樣教導孫兒，女網民也頓時感到人間有愛。

該名女網民日前在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，分享乘坐巴士的見聞，她見到一位婆婆推車仔上車後站著，車長出於關心詢問婆婆為何不坐下，婆婆解釋自己下一站落車。

又咁啱有個corner（角落）位俾我扶，唔該車長。

車長讚婆婆識英文

車長大讚婆婆識英文懂得「corner」，婆婆謙虛解釋是孫兒教的，只是識少少，車長聞言表示，「我都係揸咗巴士先識呢個字咋，我呢啲地位卑微……」婆婆隨即打斷，叫車長不應看輕自己。

唔好咁講，千其唔好咁講，無你哋我哋邊有得搭巴士，行行都係正職（無分貴賤），掃街嘅都係，我都成日咁教啲孫，最緊要唔做違法事。

婆婆一番鼓勵說話，令車長感到窩心，「如果個個好似你咁諗就好啦，我哋就開心啦，受人尊重，唔使成日俾人怨，今日當賺咗了」。婆婆笑言自己也是「日日瞓醒當賺咗一日」。到站時婆婆與車長再寒暄幾句就下車離去。

婆婆獲網民表揚有智慧

二人的對話令女網民有感而發，認為巴士車長應該受人尊敬的，公開感謝這位有智慧又善良的婆婆。帖文也獲大批網民讚及轉發，並盛讚婆婆有智慧，充滿正能量，是孫兒的好榜樣。點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳