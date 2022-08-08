【睡眠問題】睡覺常流口水身體響警號？　醫生揭7大原因：或是神經系統疾病

▲ 睡覺流口水相信人人也經歷過，雖然很常見，但亦可能是身體出現問題的警號。

好多人會於熟睡時流口水，而且對此不以為然。不過，外國有醫生卻指流口水亦可能是疾病警號，有少數人是因身體罹患神經系統的疾病，如柏金遜症、腦癱和中風等，致睡覺時流口水。有醫生指出流口水7大原因。

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據外媒《Insider》報導，美國普羅維登斯聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）的家庭醫學醫生帕特爾（Dr. Neal H. Patel）表示，睡覺時流口水是自然現象，通常無需太過擔心，但也有極少數是因為罹患神經系統之類的疾病，造成睡覺時流口水。不過，就他觀察，睡覺流口水亦可能涉及口乾舌燥、上呼吸道感染或過敏、胃酸逆流、睡眠窒息症、藥物副作用及神經系統疾病。他整理出7個睡眠中流口水的原因。

睡覺流口水常見有7大原因：

1.口乾舌燥

當舌頭乾燥時，唾液腺會自動啟動以潤滑口腔，若睡覺時嘴巴張開，唾液腺會產生更多唾液，導致人睡覺時流口水。因此，他建議在白天保持充足水分，或可以在睡覺時床邊放一杯水準備飲用。

2.呼吸道感染、過敏

上呼吸道感染或季節性過敏的患者身體會產生更多唾液，這些唾液可幫助沖洗鼻子、喉嚨和口腔裡的細菌或刺激物，但同時也更容易在睡眠時流口水。而過敏也會導致鼻塞，迫使過敏者用嘴巴呼吸，進而引發唾液分泌。

3.胃酸倒流

一些胃酸倒流的人會出現唾液過多的症狀，導致睡覺時流口水，晚餐吃太多又馬上躺床都會造成胃酸逆流，建議可以增加纖維攝取量，並少量多餐來改善。

4.睡眠窒息症

睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）是一種損害人們在睡眠時呼吸能力的疾病，該症狀會導致呼吸不規律，迫使人用嘴巴呼吸，造成人睡覺時流口水。有睡眠窒息症的人也可能會磨牙，磨牙會刺激唾液腺，增加流口水的可能性，建議有睡眠窒息症、或出現疲勞打鼾情況的患者，可透過減肥、或使用如CPAP等調節呼吸的設備來改善。

5.藥物的副作用

例如服用抗精神病藥物，利培酮（Risperidone）或氯氮平（Clozapine），或是用於治療癡呆的膽鹼能激動劑（Cholinergic Agonists）等藥物，都會增加唾液分泌，使人更容易在晚上流口水。

6.神經系統疾病

醫師指出，任何影響神經系統的疾病，例如柏金遜症、腦癱和中風等，都會影響人的唾液分泌，增加睡眠時流口水的機率。此外，神經系統疾病的一些症狀還包含頭痛、記憶或認知能力減弱。

7.錯誤的睡姿

趴睡或側睡，都更可能會造成睡覺時流口水。建議改為仰臥睡覺，或是睡覺時注意將嘴巴閉上。但也要注意，若睡姿不良，除了流口水之外，更可能會造成腰椎上的疾病。

此外，註冊中醫師田伊園早前接受TOPick訪問時指，在中醫角度，流口水有機會是反映出脾胃兩臟虛弱或功能失調。有註冊中醫師亦指出，臟腑處於濕熱或虛寒等不同狀態時，流口水的表徵亦有所不同，若發生在老人家身上，甚至可能是腦中風先兆，建議如流口水情況持續良久且愈來愈嚴重時，應盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣