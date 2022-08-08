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【立秋養生】避免身體「秋後算帳」 立秋養生宜多吃白色為主食物

健康 12:19 2022/08/08

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立秋養生適宜多吃白色食物。

盛夏餘熱未有消減迹象，但隨着立秋已到，意味夏天陽氣漸衰，陰氣漸盛，天氣開始變得乾燥。坊間有「立秋暑未消，提防秋老虎」的說法，要趁早替身體打底，為迎接冬季做好準備，以免夏季過度耗損，身體來個秋後算帳。

秋天對應肺部，養生重點宜以潤肺為主，預防秋燥。各方面需要以養、收為原則，減少劇烈運動，以免流汗過多而令津液外洩。此舉有助補足夏季之衰，也能為冬季做好準備。

夏天耗損過多陽氣，要滋陰潤燥可準備枇杷葉、桑葉、菊花各5克，用水沖洗後放入杯再加熱水焗10分鐘即可飲用。

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此茶能清熱生津、調理肺胃。

枇杷葉味苦，性微寒，歸肺、胃經。枇杷葉是枇杷膏的主要成分，可清肺胃熱、化痰止咳、降逆止嘔。

桑葉味甘，性寒，歸肺，肝經，能平降肝陽、疏風清熱、緩解肺熱燥咳。

菊花味甘帶苦，性微寒，歸肝、肺經，能平肝祛風、解毒消炎、降血壓、緩和頭痛。

食療方面，由於秋季乾燥，應避免耗津傷肺。可多吃白色為主的食物，如淮山、雪梨、白蘿蔔、白木耳、百合、蓮藕、蜂蜜等；減少進食味道濃烈和辛辣食物，防止肺氣過盛。

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全文刊於《晴報》，原題為小心身體秋後算帳

撰文 : Charity 養生花茶達人

食用安全 菊花 雪梨 美食 養生

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