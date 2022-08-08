【COLLAR成員】Winka輟學養弟走出低潮追夢　與So Ching音樂會能否如期舉行？

▲ Winka身兼父母職輟學養弟，走出低潮不忘追夢。

MIRROR上月28日紅館演唱會的第4場演出，發生嚴重事故，兩名舞蹈員被舞台上的巨型屏幕墮下擊中受傷。

當中，女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友、舞者阿Mo（李啟言）連續多天留醫深切治療部。意外發生超過一個星期，昨日（8月7日），終於迎來阿Mo清醒的好消息。

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大晒修身成果

上周四（8月4日）COLLAR在8缺1、沒有So Ching下現身商台連踩兩個節目為新歌作宣傳。

當中曾在社交平台的限時動態、為事件發聲「可預料的意外不是意外」的成員Winka（陳泳伽），沉寂了一段時間，昨日終於首蒲頭出post。她上載多張穿著吊帶小背心在舞蹈室對鏡自拍的相片，大騷腹肌及馬甲線，身形fit爆。

COLLAR 8女曾被經理人Wing直指肥胖，如今Winka修身成功，難怪她也十分滿意這副body，留言謂：「自戀的一天。」帖文吸引大批網民湧入俾like兼留言：「師傅犯規」、「這麼漂亮的女生是誰」、「cfu努力嘅成果」。

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8月21日照開騷？

其實Winka與So Ching原定於本月21日假九展為「卡樂B追尋你的塊樂之魂音樂會」演出，亦是COLLAR當中搶先開實體騷的首兩位成員。

不過，阿Mo早前在MIRROR騷出意外，未知作為女友的So Ching會否如期現身，還是換角演出？

▲ Winka與So Ching關係良好。（Instagram圖片）

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身世悲慘

現年24歲的Winka出道女團造型照被指與日本特攝片的外星人「達達」撞樣，她以超正面方式回應，把本來攻擊她的網民轉向讚其EQ高。

正能量爆燈的Winka其實身世悲慘，家庭背景複雜，自小於單親家庭成長。中五時更經歷巨變，母親因精神問題而入院，當時她需獨力照顧病母及胞弟，放學後到糖水店打工賺錢，最後索性停家養家。

雖然Winka年紀輕輕但經歷甚多，自小對唱歌感興趣的她，在家人和老師支持下決定輟學，2016年成為獨立歌手追夢。

在2021年自資推出由自己作曲和監製的《Cupid-19》，再於6月推出單曲《無名》，當時Winka曾到電台以獨立歌手身份接受訪問，事隔半年後已經因參加ViuTV選秀比賽《全民造星IV》獲得第7名而被挑選成為COLLAR的成員。

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自認愛「講經」及「長氣擔當」的Winka，曾以自身經歷鼓勵大家，她在社交平台介紹正能量書籍《不要想太多 要做才會贏》，並透露自己於2019年陷入低潮期。

做任何事也缺乏動力，更不時情緒失控，最後全靠閱讀及寫日記的習慣才得以改善，不過就未有透露當年發生甚麼事。