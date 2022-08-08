【明星豪宅】七仙羽紅磡豪宅擁維港靚海景　七師傅自稱「筍盤獵人」擁10個物業

▲ 七師傅的家擁無敵靚海景。

人稱「七師傅」的七仙羽可說是近年最當紅的風水師，狂拍電視節目、接廣告的七師傅賺到盆滿鉢滿，而她喜愛投資「磚頭」，這位圈中富婆被指擁有10個物業。

近日為開騷留家作準備的七師傅，昨日（8月7日）於社交平台分享數張照片，令其位處紅磡的豪宅曝光，只見七師傅的家撞無敵靚海景，令不少網民大呼羨慕！

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七仙羽豪宅曝光

七師傅昨晚於個人IG分享數張照片，原來她留在家休息外，更趁空檔畫下油畫，認真寫意，當中她寫道：

好多公衆地方，例如沙灘，都不方便去，幸運地，家中每一個房間都好大太陽，吹著冷氣曬太陽丶吃水果丶之後浸花浴。 ​星期五及星期六，我要登台表演了，我冇感覺心情好平靜，該做什麼就做什麼。 我冇綵排，三個小時的表演流程，我望一次就記得了，其他的，就要考我在台上的轉數了。 ​這幾天日夜趕工畫畫，終於完成了油畫，送給某個嘉賓的，你估送給誰？why？

從其分享的照片所見，七師傅家中的客龐十分寬躺，當中放置了一張超大的地毯，或許是修行人的關係，七師傅家裡裝潢以簡約為主，除放置米色梳化和餐椅外，沒有過多的擺設。

另外，客廳可飽覽靚海景，至於房間也有著靚海景，網民紛紛留言：「九龍站靚景」、「很舒服的家」、「你屋企風景好靚，熊貓畫得好得意～」和「師傅修行人家居簡約，環境優雅舒適！」

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人氣爆燈狂接廣告

七師傅憑著主拎ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》而為人認識，之後她與MIRROR和ERROR齊亮相遊戲節目《巧有feel》，再度成為網民關注，人氣爆燈的她其後狂接廣告，本周六更舉行唱笑會，由風水師轉型當上藝人。

而七師傅擅於投資物業，2011年她和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3000呎獨立屋。早年她用作放租之前，其後租約期滿，她即用來作度假之用，吸取靈氣。

七師傅曾說：「我住在紅磡，那裡有利人緣、財運和桃花，這裡（指馬鞍山）就利健康，所以每逢周末都會來relax下。」

▲ 七仙羽將於本周六開騷。（取自instagram）

2000萬買樓好濕碎

今年5月傳媒踢爆她睇中九龍站上蓋的豪宅屋苑，她被拍到跟地產經紀看2000萬的豪宅單位，報導更指七師傅愛投資「磚頭」，在港擁有約10個物業。

對於被爆再度入市，當時師傅對媒體說：「2000萬買樓好濕碎！大家不要學我買樓，因為很危險！」

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自稱筍盤獵人

七師傅曾接受《經濟日報》的訪問，她表示手上物業來自多年不斷蒐集，由於她認識很多經紀朋友，加上家人也是做投資，她形容自己如「獵人」，看到平盤就會買入，大多來自移民盤或銀主盤。而七師傅多年買入的多個平盤，除用來收租投資，亦用來開佛堂或慈善中心。

對於豪擲2000萬元購入豪宅，七師傅笑指，因為那層樓的價錢跌到很低，十分便宜，以前可能需要4500萬元，現在平了一半，當然抵買，買入單位用來收租的話，一個月有幾萬元收入，風險很低。