【食用安全】買高檔魚做刺身魚嘴驚見不明生物　專家揭開「異形」真身

▲ 買高檔魚做刺身，張開魚嘴驚見不明生物！專家揭異形真身。

不少港人愛吃魚生，但刺身易含寄生蟲，即使是以高檔魚作刺身，也有風險。有市民近日購入一條「赤鯥」魚作刺身，豈料回家處理時驚見魚嘴内藏巨大「異形」寄生蟲，恐怖之餘更十分倒胃。

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日前有市民在Facebook香港壽司刺身關注組發文，指自己購買了一條「赤鯥」魚，豈料竟「買大送細」。從帖文配圖可見，擘大魚嘴內藏一條巨大的白色不明生物，非常恐怖。事主抱怨稱，知道此寄生蟲常有出現，賣家應事先處理好再出售，並詢問網民是否有相同的經驗。

網民形容「好似睇緊異形咁」

帖文引來一眾網民留言，紛紛表示畫面恐怖、噁心、「好似睇緊異形咁」。有人更直言希望只是P圖，但得到其他網民回覆表示，相片中的蟲不僅真實存在，更是常見。亦有人回應事主說法，認為如果每條魚都要經賣家檢查過才販賣，價錢則會變成餐廳般貴價，因此不能怪魚檔無事先處理。

專家揭露異形真身

香港魚類學會會長莊棣華接受TOPick訪問解釋，魚嘴中的巨蟲真身為「縮頭水蝨科」生物，屬甲殼類海產一族，會透過寄生在受傷的魚身上吸血、蠶食舌頭皮肉，最後取代魚舌頭。除了會在舌頭部位出現，也會在魚鰓、魚鰭、頭部等部位寄生。

莊會長表示，此縮頭魚蝨在全世界有約380種，主要寄生在不同魚類及水產身上，生活在溫暖海洋環境中。縮頭魚蝨特性為「順序的雌雄同體」，出世時皆為雄性，達一定數量時則有部分演變成雌性。

莊會長續指，縮頭魚蝨並非本身就十分巨大，而是魚在早期受傷後，被幼小縮頭魚蝨牢固寄生在壞死組織，並一點點蠶食魚身；蟲身在長時間寄生下越長越大。不過，此寄生生物不會對魚類造成致命威脅，人若不小心食用，也不會對身體造成健康威脅。

但由於魚類長時間被蠶食身體，會導致發育不良、貧血問題，雖不致命但會導致精神、食慾不振等不健康表現。尤其在魚類密度高的人工飼養環境中，使用循環水系統，因此若有魚被縮頭魚蝨寄生，對魚池而言是重大威脅，可能會令魚群相繼感染，因此一旦發現，則需要大規模清魚池。

吃下「線蟲」寄生蟲可引發食物中毒

除了縮頭魚蝨，常見寄生在各種海魚及魷魚種類中的線蟲「海獸胃線蟲」（Anisakis），則會對人體造成不良影響。威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲長度可達2cm。人類若將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。

而華盛頓大學研究團隊曾指出，線蟲在1978年至2015年之間，數量暴增283倍。港大微生物學系講座教授袁國勇曾表示，他從來不吃生的三文魚，因三文魚內含百萬大腸桿菌，更直言「進食生的三文魚便好似食屎咁」。

另外，著名食家蔡瀾亦曾撰文指，日本人不吃三文魚刺身，因為日本人早知道三文魚有很多寄生蟲。由於生活在淺水區域的魚類較易出現寄生蟲，故此日本人只會吃深海魚的刺身。而三文魚需要游到河流上游產卵，故此較易受到污染。

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責任編輯：羅嘉欣