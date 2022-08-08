【消費券】ifc商場紙藝熱帶雨林布置　消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券

▲ ifc商場與本地紙藝設計單位Stickyline合作的「The Wild Wonders」熱帶雨林藝術裝置由即日起至8月28日舉行。（相片來源：ifc商場）

由即日起至28日，ifc商場與本地紙藝設計單位Stickyline攜手以平面紙張為基礎，製作出熱帶雨林動物，打造獨一無二的「The Wild Wonders」雨林藝術裝置。同時推出「消費券·限時賞」購物禮遇，同日以電子貨幣消費滿指定金額，可成為CLUB ic會員並單日享價值高達$5,200的ifc商場購物禮券。

本地紙藝設計單位Stickyline透過簡約玩味的「Low-poly」向量繪圖風格，結合摺疊紙藝，將1:1大小的6種熱帶雨林動物，包括貘、金獅面狨、鱷魚、美洲豹、樹懶及巨嘴鳥還原於商場1樓，讓富有生命力的茂密叢林盡現眼前。加上限時推出的Instagram拍攝濾鏡，體驗熱帶雨林多變的氣候，更可與兩款隱藏小動物一起拍照，仿如置身真實的熱帶雨林。

為迎接新一輪消費券發放，ifc商場於即日起推出「消費券·限時賞」購物禮遇，顧客於推廣期內消費滿$4,000即可登記成為CLUB ic新會員，只需以6大消費券儲值支付工具消費滿指定金額，最基本可獲$300電子購物禮券，$8,000以上更可額外獲指定消費電子購物禮券$400及餐飲禮券$100。單日最高可享高達價值$5,200的ifc商場購物禮券，適用於商場內近180個品牌。

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「The Wild Wonders」熱帶雨林藝術裝置

地址：中環金融街8號ifc商場一樓（鄰近1039號舖Club Monaco）

日期：即日起8月28日

時間：11am至8pm

記者：張頌婷