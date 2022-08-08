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【變種病毒】梁子超料Omicron BA.4或BA.5　3至4周後成本港主流病毒

社會 11:59 2022/08/08

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呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港疫情持續，專家指本港確診數字上升與否，需視乎BA.5會否成為本港主流病毒。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，近日BA.4或5個案上升，佔本港個案約1成，不排除變成香港主流病毒。呼吸系統科專科醫生梁子超料，Omicron BA.4或BA.5有機會在3至4周後成本港主流病毒株，屆時單日確診個案或達逾萬宗。

梁子超今早（8日）接受電台訪問時指，現時每日錄得的BA.5本地感染個案已超越輸入個案，反映輸入個案對本地構成的影響逐漸減少，認為港府視乎本地個案數目、接種情況和人手等安排是否到位，而有空間考慮縮短抵港檢疫日數，而當本港疫情與海外相若時，就可考慮免檢疫通關。

他又認為師生亦應每日進行快速檢測，避免個案在校內傳播，再將病毒傳染給家中長者，並建議疫情處於高位時，學校要考慮減少病毒量排放較多的活動，包括劇烈運動及唱歌等。

至於瘧疾方面，梁子超相信瘧疾在社區擴散風險相對較低，並解釋指瘧蚊是瘧疾的媒介，在社區較罕有，但認為在隨全球暖化、恢復航運交通等問題，或會有輸入蚊媒的風險，當局要小心。

他續指，瘧疾在亞熱帶地區是風土病，加上可預防及治療，故過往未曾因此熔斷航班，而且瘧疾患者若能及早發現及治療，惟因其僭伏期很長，故建議相關航班來港時，當地亦可先做篩檢。

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責任編輯：郭詩詩

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