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【拖欠租金】將軍澳分店被指拖欠租金逾234萬　實惠家居遭業主入稟追討

社會 11:59 2022/08/08

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將軍澳分店被指拖欠租金逾234萬，實惠家居遭業主入稟追討。（資料圖片）

連鎖家具店實惠家居位於將軍澳廣場分店，日前遭業主入稟高等法院，指自3月拖欠租金及其他管理費等費用，遂入稟向實惠家居有限公司追討租金逾234萬元，以及管理費等其他費用。

原告立信企業有限公司；答辯人實惠家居有限公司。

入稟狀指，原告與答辯人於2018年底訂立租約，租約由2019年3月起，為期4年，以月租33萬至37萬元租出位於將軍澳廣場2樓地舖，另須支付管理費等費用。

原告指答辯人自2022年3月未有支付租金，同年7月起未有支付管理費等費用，至今共拖欠逾234萬。原告多翻追討不果，答辯人亦未於到期日支付租金，原告可廢除租約。惟根據《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》，業主不得於保護期內採取追討欠租行動，直至保護期於7月底結束。

入稟狀指，原告現入稟向答辯人追討所拖欠租金逾234萬，須交回舖位，支付管理費等費用，並就違反租約作出賠償，兼須支付利息及訟費。

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記者：林育慧 

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