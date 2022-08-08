【刑事恐嚇】涉威脅入境處職員斬死特首　助理稅務主任判感化1年

▲ 涉威脅入境處職員斬死特首，助理稅務主任判感化1年。（資料圖片）

五旬助理税務主任涉3度發送恐嚇電郵至醫管局和入境處，內容提及「斬死林鄭月娥」和炸毁入境處和政總。該主任早前承認3項刑事恐嚇罪，警誡下稱不滿政府的防疫政策，今（8日）於東區裁判法院判刑。主任裁判官嚴舜儀指，被告因能力問題在宣洩情緒和處理人際關係上有不足之處，相信他還押2周已了解其手法極錯，遂按報告判處1年感化令。

被告黎志成（51歲，稅務助理主任），被控於2022年3月20日，在香港威脅入境處職員會使香港特別行政區入境處的財產遭受損害，及炸毀入境處，意圖導致對方作出其在法律上並非必須作出的作為，即斬死林鄭月娥；以及在同月3日威脅醫管局職員會使林鄭受損害，意圖使對方受驚；及同月7日威脅入境處人員會使入境處及政總財產受損，意圖使對方受驚。

主任裁判官判刑指，被告宣洩情緒和處理人際關係受其能力影響而有不足，但相信他早前還押小欖精神病治療中心等候報告的兩周已了解到其處理手法非常錯，認為感化令是恰當懲處，故判感化1年，但提醒被告感化期間重犯會考慮判監。

案情指，被告在2022年3月先後傳送郵件至醫管局和入境處的查詢電郵，致醫管局的電郵內容重複提及「斬死林鄭月娥」，致入境處的首封電郵則提到「用菜刀斬死林鄭月娥，一定要炸毀政府總部」，被告之後再度傳恐嚇電郵至入境處，提及「必須斬死林鄭月娥，否則炸毀入境處」，全部電郵均署名「Chi Shing Lai」。

職員其後報警，被告在3月29日被捕。警誡下承認用手機傳送電郵至相關部門，原因為不喜歡林鄭月娥的防疫政策，又指炸入境處和斬死林鄭月娥只是想投訴林鄭。被告在錄影會面下再承認因為不滿林鄭的防疫政策，故傳送電郵至政府部門，希望將其不滿傳遞至林鄭。

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記者：陳曉欣