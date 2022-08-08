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【明星名錶】畢彼特《殺手列車》show代言名錶Breitling　一文點閱型男戴錶品味

休閒消費 12:52 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

在新戲《殺手列車》，畢彼特表現脫胎換骨，戴上百年靈復刻版手錶打足幾合個小時。（圖片：電影劇照、百年靈）

畢彼特（Brad Pitt）剛剛上映新戲《殺手列車》（Bullet Train），為配合自己在電影中的破格演出，最近更穿裙出席電影首映禮，一改以往官仔骨骨斯文形象。電影講述他飾演的殺手LadyBug（瓢蟲），因一次委託中誤打誤撞捲入復仇列車裏面，陰差陽錯糊里糊塗竟然俾佢打到終極Boss到……

這齣改編自日本小說家伊坂幸太郎小說《瓢蟲》的電影《殺手列車》，是一齣在一架新幹線高速鐵路列車上發生的打鬥電影，他挑選了他所擔任代言人的百年靈（Breitling）AVI 1953 Re-Edition復刻版腕錶，相信貪他夠堅硬之餘，動力儲存達70小時，怎激烈碰撞也不怕報時不夠準確（含少少劇透，因為列車每站會停留約1分鐘），而跟他交手的有《復仇者聯盟》中的艾倫莊遜（Aaron Johnson）、《永恆族》 的拜恩泰利亨利（Brian Tyree Henry）等等。

有影評人表示畢彼特在新戲《殺手列車》表現脫胎換骨，手上戴的仍然是其擔任代言人的百年靈。（圖片：《殺手列車》劇照）

不過講開錶，畢彼特同港人一樣，年少特別鍾情Rolex，好似《搏擊會》（Fight Club）同《盜海豪情》系列（Ocean Eleven）等。期間都有戴其他唔同類型嘅錶，好似為了配合電影打喪屍嘅《末日之戰》，手戴上就係意大利錶牌Terra Cielo Mare出嘅 Orienteering 系列PVD版腕錶。

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但說到最長情，應該是2012年之後，與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）訂婚，佢就手上日戴夜戴前妻所送嘅Patek Philippe Nautilus 5711手錶。可惜此情不再，2016年安祖蓮娜祖莉申請離婚，2019年二人終於離婚，同年，畢後特成為代言人，就只見百年靈不離畢彼特隻手了。

記者：黃鑑江

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