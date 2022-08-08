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【檢疫隔離】抵港日是第0天即檢疫期有8天？　當局澄清實際上不足8天

社會 12:12 2022/08/08

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敘福樓集團主席、行政總裁黃傑龍。（陳國峰攝）

由8月12日起，7天酒店檢疫將改為「3+4」，即3天酒店檢疫加4天家居醫學監測，醫學監測期間可以外出，惟抵港日為第0天，翌日始計算第一天檢疫日，詳情即看【下一頁】

敍福樓集團主席黃傑龍表示，7日入境檢疫改成「3+4」，感覺上較「5+2」進取，但現時抵港首日是Day 0 (以往是Day 1)，所以實質上檢疫期是8天。他期望，新令作為全面放寬前的一個步驟，盡快真正全面免檢疫通關，香港回復國際金融貿易航運中心的地位。

不過，當局解釋指，抵港者抵港當日是第0天，而酒店檢疫的日子雖為第1至3天，但第二天會為檢疫人士採樣，第3天早上9時即發放結果，如屬陰性，即可離開酒店，即日開始4天的醫學監測，最後一天早上9時亦會知道檢測結果，陰性即獲解除隔離令，因此實際上不需檢疫8天，只是檢疫期橫跨8天。

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記者：陳麗娜

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