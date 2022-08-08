【嫲孫重聚】擁19個孫20歲大孫女曝光　英國返港跟肥媽去飲茶獲讚具明星相

▲ 肥媽20歲大孫女笑容甜美。

肥媽（Maria Cordero）育有6名子女共有19名子孫！擁有一個超級大家庭，她曾表示因為屋企人多，所以家中雪櫃容量都特別大，近日她開心分享大孫女從英國返港，更送上一條絲巾孝順嫲嫲，肥媽就帶大孫女去飲茶食點心：「我個大孫女返咗香港，幾年無見，真係好耐無見喇，孫女話想飲茶，特登帶佢去，食佢鍾意食的點心！」

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大孫女遺傳了嫲嫲的眼睛、笑容及一頭鬈髮，兩嫲孫似足餅印，只有20歲的她獲讚有明星相，更有網民稱絕對有潛力選港姐！雖然在英國長大，但大孫女廣東話很流利，肥媽稱大孫女是「老五的大女」，大讚她非常孝順，經常到爸爸的餐館幫手洗碗，肥媽就好心痛話洗到雙手粗晒，令她非常心痛。

肥媽湊孫尊重新抱意見

肥媽是個開明的嫲嫲及奶奶，擁有19個孫的她，兩代人的湊法不同。她分享以前孩子生奶癬，不用帶他們看醫生，只需把孩子新鮮的尿搽在奶癬上，等10分鐘，做3日，疤痕全消。但現在她不可以這樣湊孫，因為不是自己的仔女，卻心痛孩子經常看醫生，要塗類固醇，使身體變弱。

她認為，父母不應摒棄古老的方法，她也會上網看有關資料才真正實行。所以她指出新一代和老一代都需要互相學習，正如她上網找資料，了解尿素的作用，會以理據說服新抱，至於新一代也要接受，聽聽上一輩的分享，再作決定。

同時老一輩的也要與時並進，明白有些舊方法有不足，是需要改善，例如，咬完食品，再吐出來餵給孩子吃，這是不衛生的。如果老一輩的想餵孩子，就跟上新時代，學用攪拌機，兩三下就把食物打爛了。年輕人也要知道老一輩的方式也有可取，今天年輕人經常買副食品給孩子吃，而肥媽表明自己不會這樣做。因為她堅信親手煮，天然得多，無防腐劑，食得健康。所以兩代人多溝通，讓新抱相信上一代的堅持也有必要。

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肥媽又說過貴有貴養；窮有窮養。她指沒有人說孩子一定要讀私校，讀公立學校都可以的，免費教育，還可以請個好好的補習老師。她又指出任何問題都有辦法解決，只是很多人沒有想過解決，只找一個又一個的新問題出來，最終所有事情都解決不了。

對於教育問題，肥媽極不認同「填鴨式教育」，她認為這種教育方式令小孩不懂用腦。她教父母多問孩子問題，引導孩子思考，自己解決問題才是真正教育孩子。

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責任編輯︰王明芳