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【靚太廚房】夏日消暑甜品黑糖桂花冰粉　做到口感爽滑香甜有秘訣【內附詳情】

休閒消費 13:49 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

炎熱天氣下，食一碗黑糖桂花冰粉的確可以極速降溫。

天氣持續炎熱，最好的降溫方法當然是安在家中，吃一碗消暑甜品。熱愛鑽研食譜的廚娘，希望大家能在繁忙生活中快靚正地吃到最合適香港人口味的美食。

最近，她就在Facebook專頁「廚娘的365日」分享黑糖桂花冰粉做法及2種食法，只需30分鐘就可完成充滿桂花香味又透心涼的甜品。

最新影片推介

材料(2人份量)

2種食法：黑糖桂花冰粉(前)及黑糖桂花涼粉河粉(後)。(圖片獲「廚娘的365日」授權轉發。)

黑糖桂花涼粉河粉。(圖片獲「廚娘的365日」授權轉發。)

桂花冰粉材料

清水 900毫升(720毫升+180毫升)
白涼粉 40克
糖桂花 4湯匙

黑糖糖水

清水 200毫升
黑糖 3至4湯匙(可視乎甜度去調整)

做法

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1) 將180毫升的清水與40克的白涼粉拌勻，備用。

2) 將餘下的清水（720毫升）煮滾，煮滾後收細火。慢慢加入白涼粉漿，拌勻。

3) 當白涼粉漿煮至微滾後，加入四湯匙的糖桂花，拌勻後熄火。

4) 河粉/冰粉做法

  • 河粉: 將部份白涼粉漿，倒入一個較闊身的容器，不要倒太厚，以製作薄薄的「涼粉河粉」。放涼後，放入雪櫃，雪至完全凝固即可。
  • 冰粉:將餘下的白涼粉漿，倒入一個較高身的容器，以製作四方的冰粉。放涼後，放入雪櫃，雪至完全凝固即可。

5) 糖水做法: 將200克的清水加入三至四湯匙的黑糖（甜度可自行調節，可以加薑），煮滾煮溶熄火，放涼備用。

6) 河粉/冰粉切法

  • 河粉:約15分鐘或凝固後，凝固後取出切條。
  • 冰粉: 約15分鐘或凝固後，可取出切粒。

7) 加入適量的糖水，即可享用。加入糖水後，浸泡並雪過夜，味道更佳。

下廚貼士

粒粒晶瑩剔透，桂花平均分佈在冰粉中。(圖片獲「廚娘的365日」授權轉發。)

  • 可在雜貨鋪、烘焙店或HKTVmall都購買白涼粉。
  • 可以用蒟蒻粉代替白涼粉，分量比例及做法一樣。
  • 白涼粉跟蒟蒻粉做出來口感相對相似，質地軟滑，爽滑彈牙一點。
  • 白涼粉跟魚膠粉分別: 魚膠粉做出來的口感比較像桂花糕，較挺身，實一點。而白涼粉，做出來的口感像蒟蒻和啫喱，滑身一點。
  • 水的份量，可用電子磅（克）或量杯（毫升）亦可，因900克的清水等如900毫升的清水。
  • 在白涼粉漿半凝固的狀態時，用筷子攪拌桂花，這樣桂花就可以平均分布，不沉底。
  • 白涼粉不需放進雪櫃冰格。
  • 糖桂花可用來做湯丸、桂花糕，或沖水飲均可。

以上內容及圖片獲「廚娘的365日」授權轉發。

了解更多「廚娘的365日」:Facebook / YouTube/ 網頁

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責任編緝：張懿慧

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