【重建工程】元朗大球場8月15日起暫停開放　重建後可舉辦國際足球賽事

▲ 元朗大球場8月15日起暫停開放，重建後可舉辦國際足球賽事。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日（8日）宣布，元朗區元朗大球場於8月15日起暫停開放，以進行重建工程。工程範圍包括重置一個11人的天然草地足球場、一條8線400米長的跑道和其他田徑場設施，以及設有固定上蓋的東、西面看台，並將現有配套設施提升至既符合亞洲足球協會所訂立運動場規章的標準，又符合世界田徑總會的標準和規定等。

康文署指，重建後的元朗大球場，除了可舉辦亞洲足協認可國際足球賽事和本地足球賽事外，也可成為區內學校舉辦陸運會的主要場地，平時亦可以開放給市民作緩步跑、田徑訓練和其他運動之用。

重建工程進行期間，市民可使用同區的天水圍運動場及天業路公園人造草地球場。

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責任編輯：李榮忠