【緣路山旮旯】余香凝懷孕拍嘴戲：覺對唔住BB　陳漢娜+梁雍婷擇偶嫌岑珈其太嘈

本土愛情小品《緣路山旮旯》余香凝（Jennifer）、陳漢娜（Hanna）、梁雍婷（Rachel）由本來1月份上映，卻因疫情延期至近日才終於推出。

電影以岑珈其為男主角，與女角們的感情線帶出各種生命成長議題，場景特地到本地「山旮旯」地點拍攝，讓大家看到更多面貌的香港。

電影正式公映後口碑甚好，Rachel認為整部電影都很值得看，難得一部戲有這麼多「新演員」：「其實我們都不新了，但觀眾還是會認為我們是『新一批』的演員。」《緣路山旮旯》亦是近年香港少見的愛情小品，場景具親切感、題材貼地令觀眾看得會心微笑。

而Jennifer覺得最難得的是以香港山旮旯地方作背景：「像澄碧村、梅子林，在開拍前我完全沒有聽過，因為這套戲認識多了很多真的山旮旯地方。近年香港都需要正能量，我跟我先生入場看完他都覺得好開心，香港人可以進場笑笑、認識香港好靚的地方。」

▲ （左起）陳漢娜、余香凝、梁雍婷（陳詠琪攝）

角色性格

3女在戲中分別與男主角岑珈其有不同的愛情戲碼，她們的角色性格都截然不同，分別以麻甩、女神、及Mean（刻薄）來形容自己的角色。

飾演咩姐（Melanie）的Jennifer，指自己跟角色都擁有「麻甩」的特質，外表斯文的她其實心底是個隨性的人：「對著熟悉的人會有種『串串貢』、有點隨意的模樣，在戲中有場戲我直頭拉高裙子問珈其看到甚麼，就像我平常工作換衣服一樣，同事會叫我入廁所，但我覺得效率最重要其他都無所謂。」

▲ （《緣路山旮旯》劇照）

Rachel的角色Mena人如其名是個「Mean精」，現實中的她亦自認是個刻薄的人：「但我的Mean是對自己的，有時跟別人說話，其實腦袋在鬧自己蠢、給評語自己，好多內心的聲音去自責。」

被導演設定為仙氣女神角色的Lisa由Hanna飾演，她自言跟跟角色相似的應該是喜歡藝術的心，但二人的性格南轅北轍：「Lisa說話比較離地、講大道理，自己則比較隨意，很少會想得這麼性。」

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拍攝難忘事

去年5月榮升新手媽媽的Jennifer，在拍攝時片場的所有人都對剛懷孕的她照顧有加，最讓Jennifer難忘的，要數覺珈其拍攝的一場接吻戲碼：「我們之間沒有尷尬的，但在親吻時覺得有個人在我們中間。事前有跟BB說這個不是你的爸爸，我沒有覺得對不起我老公，但覺得對不起BB。」

主要場景都在梅子林拍攝的Hanna，需要在2020冬天冷鋒抵港那段日子在該處逗留兩日一夜：「那裡用的是儲水式熱水爐，每次只能夠沖好快好短暫的熱水澡，第二朝會冷到不想起床。」

但她卻覺得開心，因為未試過在香港外宿兩日一夜：「梅子林的士多有一對老闆夫婦為我們下廚，平時拍攝都只是吃飯盒，未試過開工可以吃到住家菜，大家都好開心，感受了在梅子林生活的感覺。」

▲ （陳詠琪攝）

沒有駕照的Rachel有戲中有多場開車的場口，她笑謂：「畫面都是假的，雖然我的角色性格好像很會開車的人，但我真人應該不可以駕車，我是那種缺乏安全駕駛意識的車手，所以無打算去開車。」

另一讓她難忘，是導演黃浩然的親和力，每到任何一個山旮旯的拍攝場地，導演都與當地人一副非常熟絡的模樣：「而且那些偏遠地區的小商店要做生意，未必能給我們拍攝，但他們見到導演都好樂意、好歡迎，拍攝時感受到很多香港的人情味。」

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擇偶條件

3位在戲中與珈其都有感情戲，問到珈其與角阿厚有否符合她們擇偶的條件，Rachel不假思索地說沒有。

而Hanna與Jennifer都大讚現實中的珈其夠專一，不時都把太太掛在口邊，Jennifer表示：「如果我是他太太會好放心。」Hanna亦認同：「如果我知道我男朋友出去會提起自己，是很sweet的！」

珈其所飾演的阿厚也乎合Jennifer現實中的擇偶條件：「現實中我喜歡這種較為木獨的男生，喜歡他比較寡言然後我主動撩他玩，見到他平時不笑但因為我而笑，或者對著我才有另一種性格出來，我會喜歡這種感覺。」

▲ 余香凝（陳詠琪攝）

Hanna則不太喜歡沒有主見的阿原：「最不喜歡這種空口說白話、無行動力的人。」Rachel因為自身的歷，亦不太喜歡阿厚有話說不清的性格：「以前中學拍拖，男生會借機拖你手但又不說清大家的關係，我最討厭這種。」

當講到現實中的珈其有甚麼條件未能符合擇偶要求，Jennifer秒答：「高度。雖然我先生比我矮一點點，但真的不能相差太遠。」Rachel和Hanna則認為珈其太多話，身份另一半會嫌他嘈吵。

▲ 陳漢娜（陳詠琪攝）

本土Long D

電影中的女角都住在「山旮旯」的地方，與男主角處於「本土Long D（遠距離戀愛）」的情況，Hanna指住得最遠的是大學時期的男友，他們一個住觀塘、一個住粉嶺：「以前住九龍是不會去新界的，搭火車好像回到大陸一樣。」

Rachel剛好過去交往的對象都跟她一樣住港島區：「最遠的一次是曾經有個英國男朋友，以前年少輕狂會覺得為何要維繫這段感情，所以很快就分手了。」

Jennifer指自己未有體驗過這種戀情，笑言過去都會選擇住得較近的男生當對象。

但她想到了一次在外地的經驗：「有次出埠工作一個月，就要跟當時男友、現在老公Long D一段時間，自己一個住酒店會怕，又會想念他，所以一在酒店會就長期間開著視像通話，就算睡覺也開著，聽著他的聲音知他在陪我。」

▲ 梁雍婷（陳詠琪攝）

髮型：Ken Hui @Artify lab（余香凝）、Vincent Leung@ii ALCHEMY hair（梁雍婷）

化妝：Lavinia Tang（余香凝）、Angel Mok（陳漢娜）、Deep Choi（梁雍婷）

服裝：MAX&Co（余香凝）、ALYX from HBX、Ader Error from HBX（梁雍婷）

首飾：Fred（梁雍婷）

鞋履：Charles & Keith（梁雍婷）

場地：HYC Bar ＆ Lounge

記者：陳心怡

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