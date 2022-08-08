【生命鬥士】體操名將桑蘭17歲比賽意外摔至癱瘓　24年積極復康懷孕誕子創醫學奇跡

▲ 前體操名將桑蘭24年前在一場比賽中，意外摔至癱瘓。

現年41歲的前中國女子體操運動員桑蘭，在17歲時因比賽發生的一場意外，導致胸部以下高位截癱，喪失行走能力。此後24年以來，桑蘭除了需要持續進行復康外，更要服用多種藥物，來維持身體機能正常運作。然而她一直積極生活，更在2013年結婚，並在翌年誕下兒子，連醫學界亦稱之為醫學奇蹟。

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1981年出生的桑蘭，自少就學習體操，12歲時被選拔進入國家體操隊，多次在全運會、全國體操錦標賽、八運會等賽事中奪獎，被視為前途一片光明。然而，她卻在1998年7月，在美國紐約參賽期間，發生意外頭部重摔在地上，即場陷入昏迷，頸椎嚴重受傷，立刻被送往醫院搶救。

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在經歷7小時手術，桑蘭最終因折斷兩節頸椎，導致胸部以下高位截癱，喪失行走能力，很長一段時間躺床無法動彈，連翻身也很困難。她曾在事後憶述：

以前練體操時，是一個很正常的人，現在連喝水這麼簡單的事都要人幫忙，所以我想想都挺傷心。

桑蘭憑著堅毅意志，秉持樂觀心態，繼續積極生活。02年，桑蘭被北京大學新聞與傳播學院新聞系，破格免試錄取，就讀廣播電視專業；而她亦成為北京奧運會的申奧大使。

2013年，桑蘭與丈夫黃建結婚，並在2014年4月誕下兒子。桑蘭懷孕並成功誕子一事被視為醫學奇蹟，在她預產期來到時，當時醫院派出30多名專家慎防出現意外，而最終兒子亦得以順利出世，母子平安。

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由於桑蘭屬「高位截癱」，胸部以下位置都屬癱瘓狀態，不僅日常生活無法自理，更需服用大量藥物才不致肌肉萎縮。桑蘭近年開直播與粉絲交流時就表示，己癱瘓多年至今，一直需要服用多種藥物，以維持身體正常運作，而她亦患上嚴重泌尿系統疾病，但她強調，自己只是希望讓大眾更了解高位截癱人士的生活，並非博人同情。

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責任編輯：羅嘉欣