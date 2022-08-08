【本地展覽】中環霓虹文化保育展覽　讓霓虹燈熄滅前重現光明

▲ 《中環夏誌》活動中的《香港霓虹 — 未完的結局》展覽，是「霓虹交滙」首次將保育及復修完成的霓虹燈招牌展出。（張頌婷攝）

香港五光十色的璀璨夜景堪稱世一，現在摩天大廈上主要是LED燈或顯示屏，雖然奪目但生硬冰冷，總不及以往的霓虹燈色溫暖。由「霓虹交滙」主辦的展覽《香港霓虹-未完的結局》，將昔日的霓虹美麗重現眼前，也叫人反思保育的迫切性。

霓虹燈招牌雖非香港獨有，但卻很有代表性，尤其是在60、70年代的舊香港，可說是東方之珠最突出的標記。可惜因為費用昂貴、更平更方便的LED面世等種種原因，霓虹燈逃不過被淘汰的命運，昔日抬頭輕易可見的光景，現在變成了瀕危絕種的珍貴產物。霓虹文化保育展覽「香港霓虹-未完的結局」，將辛苦保育得來的霓虹招牌重新呈現眼前。

美好回憶驅使霓虹保育

本地霓虹文化保育機構「霓虹交滙」負責人陳倩雯（Cardin），成長於香港霓虹燈最全盛的80年代。「很記得小時候在彌敦道及尖沙咀一帶行逛，滿街滿巷霓虹招牌，那種『家』的畫面及感覺在腦海中非常深刻。前幾年我在外國居住，每次回港探親也發現霓虹招牌已愈來愈少，外國人對自己的歷史文化很着緊，也讓我反思是否要做一點事。於是回流後參與有關霓虹招牌的義務工作，希望喚醒大眾關注。」

Cardin於2020年加入剛剛成立的非牟利機構「霓虹交滙」，希望保育香港的霓虹文化。她不想只是單純做記錄，更加希望接觸前綫，了解他們對現況的想法及寄望；同時亦跟一些準備清拆招牌的商戶聯絡，訪問他們的感受及意願：「做保育不能一廂情願，也要了解對方的真正想法。」

▲ 「霓虹交滙」負責人陳倩雯（Cardin）（相片來源：霓虹交滙提供）

全港只剩500個

保育霓虹招牌一點也不易，他們開初的做法是見到搭棚才去跟進，之後發現實在太遲，而且事倍功半。後來他們先做資料搜集，分區行街記錄街道上僅餘的招牌、是否運作等細節。之後盡早接洽商戶，萬一需要清拆或不能保留，可將招牌捐出。

Cardin說現時粗略估計只剩下500個左右，相比起多年前屋宇署資料，有12萬違法招牌要處理，數量驟減。「我們一心覺得工作很迫切，但原來公眾不太留意，意識始終較低。只要去彌敦道數一數剩下多少個霓虹招牌就知道，可以想像當舊區、舊樓及舊式商戶已不能生存時，這些招牌自然會式微。我們希望大家不要等到消失一刻才去珍惜，大眾也有責任去守護。」

盼了解手工藝價值

霓虹招牌逐漸消失，Cardin留意到主要原因，是我們不認識這個行業的歷史意義、文化及寶貴之處。「很多人都覺得唔興，跟不上時代步伐，花這麼多錢做個招牌，又不能更改，在商業角度不合時宜。其實當中有文化元素、西洋美學，能表現到香港中西文化薈萃的特點；宏觀上霓虹文化的起落，也代表着香港的經濟發展。我們認知不足，就覺得不值得，便將之抹殺掉。」

Cardin 着重的保育工作，並非單單保留霓虹招牌並放入博物館內，更考慮到師傅的層面。「我們想大眾重新認識它的價值，科技進步之餘，其實也可容下手工藝。我們籌備今次展覽，就見證到霓虹招牌是一件藝術品，可惜連師傅自己也沒有這想法。我們希望大眾知道香港聞名世界的夜景，就是由這班低調的師傅去做出來，因此展覽特別向他們致敬。」

▲ 每次保育招牌 Cardin 也要與團隊花很多工序，還要存放及修復，很花人力物力。（相片來源：霓虹交滙提供）

修復招牌重新亮燈

今次團隊特別邀請到年過70的鐵箱師傅出山幫忙：「全港僅餘兩位識做又肯做的師傅，比屈管師傅更少。這個重要的工藝，會隨他們退休而消逝，所以趁現在展示給大家看，以前從來沒人做過。今次經驗很難忘，請他示範由零開始製作巨型鐵箱，這工藝不美觀所以沒人懂得欣賞，但其實得來不易，清拆時大家只會當作爛鐵棄置。」

在預備展覽場地時，雖然有工程師，但實際還是要鐵器師傅憑經驗判斷，技術絕非不合時宜。以往從來沒有這種程度的修復展覽，更要重新掛上，技術上有很大挑戰。招牌已有很多歷史痕迹，要令它再次發光，加固結構符合安全規例，並將光管修復勾勒原本的形狀。Cardin亦有機會認識到一些比平時更少接觸的工序，過程並不簡單。

「未完的結局」這名字也有心思，整個展覽並未完工，反而仍在建設中，讓公眾可一睹製作流程。之前招牌放在地上，讓人近距離看到真實尺寸，難以想像當年如何吊在高空之上，現在招牌則安裝在貨櫃上展示，又有另一種感覺。「很多人說是夕陽行業，但結果是否已定呢？我自己認為未必。雖然我們起步較遲，但也勝過完全不做，時代變化之餘，其實也可以同時保留舊物，迎合現代的需求，如有些人也開始重新製作霓虹招牌，也算是一種保育。」

新舊共融留傳

現時香港對霓虹燈的需求不大，現有的師傅也無用武之處，即使有年輕人願意入行也幫補不了。「最後也是要多人認識其價值，帶動需求，才能吸引人入行。而且舊時行師徒制，由低做起學習，現代已不行這一套模式，營商環境也完全不同。要由根深柢固的觀念、大眾心態及整個氣候去改變，要時間去教育。」

Cardin認為新與舊可以並存，在百花齊放的市場上，能找個共處包容的方式，不一定全換成LED就摒棄霓虹燈，公眾可以重新持開放態度，了解認識更多。「霓虹其實沒有太多時間剩，希望大家明白迫切性，不要等師傅意興闌珊才去惋惜。保育不是只放張相上社交媒體去懷愐就算，再主動行出一步，我們只能以身作則，但要大眾一起響應。」

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《香港霓虹 - 未完的結局》展覽

地址：中環龍和道海濱活動空間《中環夏誌》

日期：即日起至9月18日

記者：張頌婷