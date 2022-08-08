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【直接錄取計劃】港大首屆錄取82人　神科學生盼助少數族裔改善求職難題

社會 13:03 2022/08/08

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兩名經首屆「學校推薦直接錄取計劃」獲港大取錄創科精英生。（林宇翔攝）

「學校推薦直接錄取計劃」22/23學年首推行，香港大學首屆錄取82名同學入讀22個課程。其中兩名獲錄取的學生形容，計劃讓他們能在疫情影響備試下多準備「後路」。即將入讀工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程的關銘華亦稱感榮幸，期望學習更多商業知識，日後可加入智庫，提升香港在國際金融及商業的地位和競爭力，並協助改善少數族裔求職時面對難處。 

即將入讀工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程的關銘華。（林宇翔攝）

關銘華剛從皇仁書院畢業，自幼起已對政經事件充滿興趣，小學時認識到2008年發生的雷曼債券事件，令他好奇為何大型公司倒閉會掀起連鎖效應，令全球陷入金融危機，自此就時常留意相關新聞。高中時他曾參加義工服務到訪少數族裔家庭，了解到弱勢社群求職時的難處，

曾經有個巴基斯坦裔中年男子，佢能力可以做到文職工作，但可能因為佢嘅種族，而無咗呢個工作機會。

他期望日後可以了解商業方面知識，例如企業社會責任、商業及營銷策略，並認識更多國際時事，日後可加入顧問團隊或智囊組織，為企業提供商貿及經濟發展策略，提升香港在國際金融及商業的地位和競爭力，同時協助改善少數族裔求職時面對的不平等情況。 

關銘華校內成績優秀，他指校方原估算他中學文憑試成績足以入讀他心儀的學科，他自己亦對DSE有信心，但最終選擇參加直接錄取計劃。關銘華解釋，現時要進入大學，學生大部分都是倚靠成績，他認為不能全面反映學生綜合能力，為讓校方得知其綜合實力，而他亦符合相關要求，「為自己多舖一條後路係十分好嘅選擇。 」他形容得知自己獲錄取感驚喜，很高興校方認可他的才能及學術成績。 

將入讀環球工程與商業雙學位課程的邵迪藍。（林宇翔攝）

同樣經計劃獲錄取、將入讀環球工程與商業雙學位課程的邵迪藍直言，3年高中生活期間，經歷2年網課，對學習有影響，本來有些許擔心不能進入心儀學科，在考慮自己興趣後選擇參加自己學科，認為可計劃可防止失手的同學失去機會。他又認為，計劃中學科對學生成績有一定要求合理，但建議下屆計劃要加強宣傳，讓更多考生了解相關要求。 

邵迪藍期望，大學生活可學習到更多工程知識，同時了解客戶的需求，日後可投身創科界，打造符合市場需求的機械人產品。 

首屆計劃下港大共有30個課程供應屆文憑試考生申請，最終校方錄取82名學生入讀22個課程，涵蓋文學、理學、工程學、教育、社會科學、工商管理、建築等學科範疇。港大表示，欣賞有關學生具清晰志向，中學期間除專注學業，亦參與各種課外活動擴闊視野，並在文化活動、創意科學、領導才能、社會服務等方面均展現優秀的才華。 

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記者：黃悅晴

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