【直接錄取計劃】皇仁仔積極做義工可直入港大「神科」　日後盼助少數族裔公平求職

▲ 兩名經首屆「學校推薦直接錄取計劃」獲港大取錄創科精英生。（林宇翔攝）

「學校推薦直接錄取計劃」22/23學年首推行，香港大學首屆錄取82名同學入讀22個課程。其中兩名獲錄取的學生形容，計劃讓他們能在疫情影響備試下多準備「後路」。即將入讀工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程的關銘華來自皇仁書院，學業成績出眾之餘，中學時期積極參與義工服務，亦曾參加營商比賽，他對獲錄取感榮幸，期望學習更多商業知識，日後可加入智庫，提升香港在國際金融及商業的地位和競爭力，並協助改善少數族裔求職時面對難處。

▲ 即將入讀工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程的關銘華。（林宇翔攝）

關銘華剛從皇仁書院畢業，自幼起已對政經議題充滿興趣，小學時認識到2008年發生的雷曼債券事件，令他好奇為何大型公司倒閉會掀起連鎖效應，令全球陷入金融危機，自此就時常留意相關新聞。中學時曾兩次參加學生營商體驗計劃，自初中起亦積極參加社區義工服務，高中時更到訪少數族裔家庭，了解到弱勢社群求職時的難處，

曾經有個巴基斯坦裔中年男子，佢能力可以做到文職工作，但可能因為佢嘅種族，而無咗呢個工作機會。

他期望日後可以了解商業方面知識，例如企業社會責任、商業及營銷策略，並認識更多國際時事，日後可加入顧問團隊或智囊組織，為企業提供商貿及經濟發展策略，提升香港在國際金融及商業的地位和競爭力，同時協助改善少數族裔求職時面對的不平等情況。

關銘華於校內成績優秀，校方原估算他中學文憑試成績足以讓他入讀心儀學科，他自己亦對應考DSE有信心，但最終選擇參加直接錄取計劃。關銘華解釋，現時要進入大學，學生大部分都是倚靠成績，他認為不能全面反映學生綜合能力，為讓校方得知其綜合實力，而他亦符合相關要求，「為自己多舖一條後路係十分好嘅選擇。 」

關銘華說，當時他要向其中學申請參加計劃，解釋心儀課程、及要參加計劃的原因。他稱，自己把課外活動中學到的知識寫在申請表內，認為這些經歷是未能在成績中反映出來，加上自己對心儀課程認識很多，相信這些都是獲校方推薦參加計劃，並最終獲錄取的原因。他形容對獲錄取感驚喜，很高興校方認可他的才能及學術成績。

▲ 將入讀環球工程與商業雙學位課程的邵廸藍。（林宇翔攝）

同樣經計劃獲錄取、將入讀環球工程與商業雙學位課程的邵廸藍從小學開始多次參加機械人課程及比賽，又曾試過當商場的「影子管理人」。他直言，3年高中生活期間，經歷2年網課，對學習有影響，本來有些許擔心不能進入心儀學科，在考慮自己興趣後選擇參加自己學科，認為可計劃可防止失手的同學失去機會。他又認為，計劃中學科對學生成績有一定要求合理，但建議下屆計劃要加強宣傳，讓更多考生了解相關要求。

邵廸藍期望，大學生活可學習到更多工程知識，同時了解客戶的需求，日後可投身創科界，打造符合市場需求的機械人產品。

首屆計劃下港大共有30個課程供應屆文憑試考生申請，最終校方錄取82名學生入讀22個課程，涵蓋文學、理學、工程學、教育、社會科學、工商管理、建築等學科範疇。港大表示，欣賞有關學生具清晰志向，中學期間除專注學業，亦參與各種課外活動擴闊視野，並在文化活動、創意科學、領導才能、社會服務等方面均展現優秀的才華。

直接錄取計劃涉8所資助大學共146個課程。每間本地中學可推薦2名學生，大學會考慮其學術及非學術範疇表現，經面試後獲發錄取通知，毋須考慮文憑試成績。教育局早前公布，首屆直接錄取計劃共收到來自403間中學、共766份有效提名，195名學生獲發直接錄取通知，其中186名學生接受。

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記者：黃悅晴