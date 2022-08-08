【自強不息】義肢外賣員大熱天默默送餐　辛勤背影獲讚：生命戰士

▲ 義肢外賣員大熱天時默默送餐，辛勤背影感動網民。

自強不息的精神令人敬佩。近日有台灣網民分享照片，可見裝有義肢的外賣員在炎夏默默工作，駕駛電單車送外賣，辛勤的背影讓一眾網民動容，紛紛表示「為生活努力奮鬥的人，值得尊敬」。

近日有台灣網民於Facebook群組「路上觀察學院」貼出一張照片並配文「想跟他說他很棒」，相中可見一名右腳裝有義肢的外賣員，與常人一樣駕駛著電單車送餐。

▲ （FB「路上觀察學院」圖片）

貼文至今已有12萬次點讚，不少網民紛紛表示，「這是正面的人生」、「努力為生活而奮鬥的人是最棒的」、「自食其力，加油」，亦有網民認為應用平常心看待，「真正的敬佩是把他當作一般人」、「有些當事人並不喜歡被以關懷的眼光看待」。

另外，亦有網民於「爆廢公社」群組貼出另一名義肢外賣員的照片，他在大熱天時下在餐廳排隊為顧客取餐，辛勤背影同樣感動無數網民。

▲ （FB「爆廢公社」圖片）

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責任編輯：羅嘉欣