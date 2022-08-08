【小心頭痛】30多歲男頭痛數天送院揭腦出血兼腦死　醫生：小心引發急性心血管

都市人工作繁忙，捱夜睡眠不足已屬家常便飯，對於「頭痛」更常常視以等閒，一般人極可能「食粒藥」便草草了事。不過，有醫生卻警告頭痛「可大可小」，曾有30多歲的病患對連續數天的頭痛「愛理不理」，至送院進行CT掃描時，才發現是血管爆裂致腦部大量出血，病患送院時且已經去到十分嚴重階段，醫生只能無奈跟病患妻子表示「要做好身後事準備」。

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吉隆坡中央醫院醫生阿末三漢表示，該名男病人年僅30多歲，年紀雖不大但卻有高血壓病史，對於連續幾天的頭痛還以為是普通頭痛，最初只服用止痛藥處理。出事當天的早上，他才服用止痛藥不久，未幾便癲癇發作，近乎不醒人事被緊急送院。醫院其後為男子進行CT掃描，發現他嚴重腦出血，而且面積甚大，血壓亦非常高，腦幹亦已死。其太太其後得知消息，立即淚如雨下，因丈夫是家庭支柱，而家中的小孩年齡仍小。

阿末三漢慨嘆表示現代太多民眾對「頭痛」不當一回事，透過病例分享，希望大眾多關注自己身體健康，以免將病情拖得太久，致「藥石無靈」便已經太遲。

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富含鎂質的食物如種子、堅果類，又或含維他命B雜的穀物類、水果、豆類也適合偏頭痛患者食用，點擊下圖了解更多：

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而維他命D、奧米加三脂肪酸也可改善偏頭痛，充足水分攝取亦同樣重要。然而如果症狀十分嚴重，甚至開始影響日常生活，就應尋求醫生及藥物治療。以下是偏頭痛患者不宜食用的食物：

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香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%，令腦中風及腦出血風險亦增加。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

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責任編輯：羅嘉欣