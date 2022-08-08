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【消費券】荃灣廣場+新達廣場消費贏巨獎　隨時拎走Samsung Galaxy S22 Ultra

休閒消費 13:59 2022/08/08

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

荃灣廣場推出消費滿$500，即有機會贏走超過3萬份獎品的優惠。(圖片由商場提供)

新鴻基地產旗下荃灣廣場於即日起日至31日期間推出SUMMER消費多重賞，當中最矚目是「SUMMER FUN即抽即中賞」，顧客只需消費滿$500，即有機會贏走iPhone 13 Pro Max、Dyson V15 Detect Absolute Extra吸塵機、任天堂Switch Lite、Apple Watch Series 7等超過3萬份獎品。

此外，推廣期間更特設多重消費獎賞，賺取高達$350商場電子贈券，The Point會員更能尊享消費積分，轉換為Point Dollar即可於參與商戶當錢使。同時，為了全方位打造荃灣廣場為盛夏最佳購物熱點，多間食、玩、買名店強勢進駐荃灣廣場，包括：日系小清新家品Franc Franc、瑜珈達人入貨之選Too Chill For Yoga、打卡必去NOC Coffee Co.等。

另外，新達廣場設消費券食買賞，帶來五重驚喜賞不停。當中有「即抽即中日日賞」，隨時贏走Samsung Galaxy S22 Ultra (512GB)、OGAWA 2滿足足部按摩器、Dyson V15 Detect Total Clean吸塵機等，另更可賺取高達$450贈券。

    點擊圖片放大
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「消費券食買賞」詳情

獎賞一︰於任何商戶累積消費滿$500，即可參加「即抽即中日日賞」一次
獎賞二︰於任何商戶累積消費滿$2,000，即送$100商戶贈券
獎賞三︰於任何商戶累積消費滿$6,000，即送$300商戶贈券
獎賞四︰即日至8月31日期間，以消費券6大平台換領獎賞二/三，額外送$50商場電子贈券
獎賞五︰星期一至五任何消費/星期六、日及公眾假期消費滿$100，即送1小時免費泊車

記者︰劉妙賢

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