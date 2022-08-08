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【試當真】校花校草30強名單出爐　最年幼參賽者僅14歲【內附賽制及投票詳情】

娛樂 16:27 2022/08/08

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創作平台試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!，啟動停辦已久的《校花校草2022：從現在發掘未來》，以發掘更多有潛質的新人入行，而經過一輪面試挑選，上月底最終選出51位校花校草入圍參選，並在大會安排下，齊齊以校服風拍攝官方照，感覺Sharp醒。

日前51名參賽者率先經由「Fo毛」（NTR持有人）投票，選出15男15女晉級30強，今日（8月8日）公佈30強入圍者外，第二輪20強投票亦在社交媒體Instagram正式開放給全香港市民。而打從首輪投票直至總決賽，賽制不設大會評判，參賽者入圍與否100%取決觀眾心水，務求最終跑出的校花校草全由觀眾一人一票話事。

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試當真認為要成為明星，必須從小培訓琢磨、累積不同演出經驗以走向專業，所以30位校花校草參賽者中年齡最小的只有14歲，分別是許雅媛（Janice）及劉皓嵐(皓嵐)，年紀輕輕的皓嵐更是30強當中的「演出擔當」，曾參演《狂舞派3》的拍攝，有著電影、廣告等幕前經驗。

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「運動擔當」方面，分別有香港五人足球U17代表隊成員滕毅康（康）、前花式單車港隊成員陳諾弘（Gordon），以及曾贏得2019第20屆全港公開夜光龍錦標賽亞軍的楊雅文（泰妹）。

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「成績擔當」的參賽者，有就讀香港中文大學法律系的21歲廖文蔚（Natalie）、香港科技大學工商管理學系的19歲王耀宏（Ivan）、香港大學英文教育學系的19歲陳欣欣（Abbie）等。此外，還有孟加拉籍、就讀城市大學金融系的19歲法拉比（阿Bi），香港土生土長、自幼睇港劇港產片成長的他夢想就是加入娛樂圈。

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一眾校花校草候選人絕對具備成為專業藝人的潛質，只待一個被琢磨發掘機會！試當真將肩負讓參賽者發光發亮的責任，進入第二輪後，30位校花校草會進行直播考驗，接受全民投票選出20強。

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入圍的20位校花校草，繼而將參與一連兩個月試當真、叱咤903商業二台、JFFT以及其他平台的節目與演出，同步試當真更會請來資深導演、影壇中流砥柱、著名音樂人、舞台劇演員等，全方位教導與分享，讓20位校花校草必有所得，再按各人喜好各展所長，而最終脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培訓計劃，準備好再正式出道，以耀眼又具實力的姿態在歌、影、視穩步發展。

投票方法：

由今日起至8月13日，到IG帳號 @thenextera2022，點選喜歡的參賽者帖文並按❤️支持，截止日最多讚好的10男10女即將晉級到下一回合。

《校花校草2022：從現在發掘未來》 賽制流程：

試當真繼續打破傳統，整個比賽不存在任何評判！所有參賽者去留均由觀眾決定票選跑出 。

 

*8月5日起至8月7日止

試當真YouTube頻道的會員「FO毛」率先投票，挑選15名校草，15名校花，進入30強。

*8月8日起至 8月13日止

- 全民IG票選，從30位校花校草選出20強
- 8月9日 20:00 校草於試當真直播面試
- 8月11日 20:00 校花於試當真直播面試

*8月13日：試當真謝票場live宣佈20強

*8月18日：最後20強正式開始為期九個星期的真人騷拍攝

*8月21日起 至 10月25日止

- 九星期「集訓」及全民網站投票，每周（逢周日12:00-周六23:00）每周淘汰最低票一男一女

-試當真每星期會邀請不同界別的星級嘉賓和校花校草互動，並於每星期六播放真人騷

-「集訓」期間逢星期二、四於試當真直播，讓各校花校草跟觀眾互動，給予校花校草更多曝光機會

*10月26日：公布脫穎而出的校花校草

脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培圳計劃，以達至先選秀後琢磨，逐步成為專業藝人。

 

《校花校草2022：從現在發掘未來》30強名單

15強校花  15強校草
比賽號碼 中文姓名 暱稱 比賽號碼 中文姓名 暱稱
2 王紫影 Shadow 27 滕毅康
3 廖文蔚 Natalie 28 劉皓嵐 皓嵐
4 楊雅文 泰妹 30 賴博文 Owen
5 伍珮鈺 Cathy 32 王耀宏 Ivan (暫名)
6 何映俞 Katherine 33 陳諾弘 Gordon
7 張月亭 Moon 34 沈以諾 Jay
9 羅頌琪 Cathy 36 關藝晨
12 吳伊琳 510 37 林子峰 子峰
14 許雅媛 Janice 40 陳浚鋒 鋒仔
15 陳欣欣 Abbie 42 梁兆昇 吖昇
17 趙君瑜 Angelina 43 何求 John
20 陳穎悠 45 馬子熙 MoMoo
22 陳嘉欣 Iris 46 法拉比 阿Bi
25 黃汶欣 Kat 49 曾梓賢 Tszyin
26 陳海琳 Hoilam 51 蔡梓賢 梓賢

最新影片推介：Ben Sir、孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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