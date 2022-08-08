【試當真】校花校草30強名單出爐 最年幼參賽者僅14歲【內附賽制及投票詳情】
創作平台試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!，啟動停辦已久的《校花校草2022：從現在發掘未來》，以發掘更多有潛質的新人入行，而經過一輪面試挑選，上月底最終選出51位校花校草入圍參選，並在大會安排下，齊齊以校服風拍攝官方照，感覺Sharp醒。
日前51名參賽者率先經由「Fo毛」（NTR持有人）投票，選出15男15女晉級30強，今日（8月8日）公佈30強入圍者外，第二輪20強投票亦在社交媒體Instagram正式開放給全香港市民。而打從首輪投票直至總決賽，賽制不設大會評判，參賽者入圍與否100%取決觀眾心水，務求最終跑出的校花校草全由觀眾一人一票話事。
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試當真認為要成為明星，必須從小培訓琢磨、累積不同演出經驗以走向專業，所以30位校花校草參賽者中年齡最小的只有14歲，分別是許雅媛（Janice）及劉皓嵐(皓嵐)，年紀輕輕的皓嵐更是30強當中的「演出擔當」，曾參演《狂舞派3》的拍攝，有著電影、廣告等幕前經驗。
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「運動擔當」方面，分別有香港五人足球U17代表隊成員滕毅康（康）、前花式單車港隊成員陳諾弘（Gordon），以及曾贏得2019第20屆全港公開夜光龍錦標賽亞軍的楊雅文（泰妹）。
「成績擔當」的參賽者，有就讀香港中文大學法律系的21歲廖文蔚（Natalie）、香港科技大學工商管理學系的19歲王耀宏（Ivan）、香港大學英文教育學系的19歲陳欣欣（Abbie）等。此外，還有孟加拉籍、就讀城市大學金融系的19歲法拉比（阿Bi），香港土生土長、自幼睇港劇港產片成長的他夢想就是加入娛樂圈。
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一眾校花校草候選人絕對具備成為專業藝人的潛質，只待一個被琢磨發掘機會！試當真將肩負讓參賽者發光發亮的責任，進入第二輪後，30位校花校草會進行直播考驗，接受全民投票選出20強。
入圍的20位校花校草，繼而將參與一連兩個月試當真、叱咤903商業二台、JFFT以及其他平台的節目與演出，同步試當真更會請來資深導演、影壇中流砥柱、著名音樂人、舞台劇演員等，全方位教導與分享，讓20位校花校草必有所得，再按各人喜好各展所長，而最終脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培訓計劃，準備好再正式出道，以耀眼又具實力的姿態在歌、影、視穩步發展。
投票方法：
由今日起至8月13日，到IG帳號 @thenextera2022，點選喜歡的參賽者帖文並按❤️支持，截止日最多讚好的10男10女即將晉級到下一回合。
《校花校草2022：從現在發掘未來》 賽制流程：
試當真繼續打破傳統，整個比賽不存在任何評判！所有參賽者去留均由觀眾決定票選跑出 。
*8月5日起至8月7日止
試當真YouTube頻道的會員「FO毛」率先投票，挑選15名校草，15名校花，進入30強。
*8月8日起至 8月13日止
- 全民IG票選，從30位校花校草選出20強
- 8月9日 20:00 校草於試當真直播面試
- 8月11日 20:00 校花於試當真直播面試
*8月13日：試當真謝票場live宣佈20強
*8月18日：最後20強正式開始為期九個星期的真人騷拍攝
*8月21日起 至 10月25日止
- 九星期「集訓」及全民網站投票，每周（逢周日12:00-周六23:00）每周淘汰最低票一男一女
-試當真每星期會邀請不同界別的星級嘉賓和校花校草互動，並於每星期六播放真人騷
-「集訓」期間逢星期二、四於試當真直播，讓各校花校草跟觀眾互動，給予校花校草更多曝光機會
*10月26日：公布脫穎而出的校花校草
脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培圳計劃，以達至先選秀後琢磨，逐步成為專業藝人。
《校花校草2022：從現在發掘未來》30強名單
|15強校花
|15強校草
|比賽號碼
|中文姓名
|暱稱
|比賽號碼
|中文姓名
|暱稱
|2
|王紫影
|Shadow
|27
|滕毅康
|康
|3
|廖文蔚
|Natalie
|28
|劉皓嵐
|皓嵐
|4
|楊雅文
|泰妹
|30
|賴博文
|Owen
|5
|伍珮鈺
|Cathy
|32
|王耀宏
|Ivan (暫名)
|6
|何映俞
|Katherine
|33
|陳諾弘
|Gordon
|7
|張月亭
|Moon
|34
|沈以諾
|Jay
|9
|羅頌琪
|Cathy
|36
|關藝晨
|晨
|12
|吳伊琳
|510
|37
|林子峰
|子峰
|14
|許雅媛
|Janice
|40
|陳浚鋒
|鋒仔
|15
|陳欣欣
|Abbie
|42
|梁兆昇
|吖昇
|17
|趙君瑜
|Angelina
|43
|何求
|John
|20
|陳穎悠
|夢
|45
|馬子熙
|MoMoo
|22
|陳嘉欣
|Iris
|46
|法拉比
|阿Bi
|25
|黃汶欣
|Kat
|49
|曾梓賢
|Tszyin
|26
|陳海琳
|Hoilam
|51
|蔡梓賢
|梓賢
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撰文 : TOPick柴犬出動