【試當真】校花校草30強名單出爐　最年幼參賽者僅14歲【內附賽制及投票詳情】

創作平台試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!，啟動停辦已久的《校花校草2022：從現在發掘未來》，以發掘更多有潛質的新人入行，而經過一輪面試挑選，上月底最終選出51位校花校草入圍參選，並在大會安排下，齊齊以校服風拍攝官方照，感覺Sharp醒。

日前51名參賽者率先經由「Fo毛」（NTR持有人）投票，選出15男15女晉級30強，今日（8月8日）公佈30強入圍者外，第二輪20強投票亦在社交媒體Instagram正式開放給全香港市民。而打從首輪投票直至總決賽，賽制不設大會評判，參賽者入圍與否100%取決觀眾心水，務求最終跑出的校花校草全由觀眾一人一票話事。

【試當真】2022校花校草選舉正式啟動 羅家英李麗珍校服Look拍片宣傳

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

試當真認為要成為明星，必須從小培訓琢磨、累積不同演出經驗以走向專業，所以30位校花校草參賽者中年齡最小的只有14歲，分別是許雅媛（Janice）及劉皓嵐(皓嵐)，年紀輕輕的皓嵐更是30強當中的「演出擔當」，曾參演《狂舞派3》的拍攝，有著電影、廣告等幕前經驗。

【試當真】面對NFT風波壓力大直播醉酒爆喊 游學修IG列點逐一回應網民爭議

「運動擔當」方面，分別有香港五人足球U17代表隊成員滕毅康（康）、前花式單車港隊成員陳諾弘（Gordon），以及曾贏得2019第20屆全港公開夜光龍錦標賽亞軍的楊雅文（泰妹）。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

「成績擔當」的參賽者，有就讀香港中文大學法律系的21歲廖文蔚（Natalie）、香港科技大學工商管理學系的19歲王耀宏（Ivan）、香港大學英文教育學系的19歲陳欣欣（Abbie）等。此外，還有孟加拉籍、就讀城市大學金融系的19歲法拉比（阿Bi），香港土生土長、自幼睇港劇港產片成長的他夢想就是加入娛樂圈。

【試當真】Yanny化身Yan小玲惡搞神劇《我和殭屍》 「神還原」天佑+珍珍獲讚超水準

一眾校花校草候選人絕對具備成為專業藝人的潛質，只待一個被琢磨發掘機會！試當真將肩負讓參賽者發光發亮的責任，進入第二輪後，30位校花校草會進行直播考驗，接受全民投票選出20強。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

入圍的20位校花校草，繼而將參與一連兩個月試當真、叱咤903商業二台、JFFT以及其他平台的節目與演出，同步試當真更會請來資深導演、影壇中流砥柱、著名音樂人、舞台劇演員等，全方位教導與分享，讓20位校花校草必有所得，再按各人喜好各展所長，而最終脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培訓計劃，準備好再正式出道，以耀眼又具實力的姿態在歌、影、視穩步發展。

投票方法：

由今日起至8月13日，到IG帳號 @thenextera2022，點選喜歡的參賽者帖文並按❤️支持，截止日最多讚好的10男10女即將晉級到下一回合。

《校花校草2022：從現在發掘未來》 賽制流程：

試當真繼續打破傳統，整個比賽不存在任何評判！所有參賽者去留均由觀眾決定票選跑出 。

*8月5日起至8月7日止

試當真YouTube頻道的會員「FO毛」率先投票，挑選15名校草，15名校花，進入30強。

*8月8日起至 8月13日止

- 全民IG票選，從30位校花校草選出20強

- 8月9日 20:00 校草於試當真直播面試

- 8月11日 20:00 校花於試當真直播面試

*8月13日：試當真謝票場live宣佈20強

*8月18日：最後20強正式開始為期九個星期的真人騷拍攝

*8月21日起 至 10月25日止

- 九星期「集訓」及全民網站投票，每周（逢周日12:00-周六23:00）每周淘汰最低票一男一女

-試當真每星期會邀請不同界別的星級嘉賓和校花校草互動，並於每星期六播放真人騷

-「集訓」期間逢星期二、四於試當真直播，讓各校花校草跟觀眾互動，給予校花校草更多曝光機會

*10月26日：公布脫穎而出的校花校草

脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培圳計劃，以達至先選秀後琢磨，逐步成為專業藝人。

《校花校草2022：從現在發掘未來》30強名單

15強校花 15強校草 比賽號碼 中文姓名 暱稱 比賽號碼 中文姓名 暱稱 2 王紫影 Shadow 27 滕毅康 康 3 廖文蔚 Natalie 28 劉皓嵐 皓嵐 4 楊雅文 泰妹 30 賴博文 Owen 5 伍珮鈺 Cathy 32 王耀宏 Ivan (暫名) 6 何映俞 Katherine 33 陳諾弘 Gordon 7 張月亭 Moon 34 沈以諾 Jay 9 羅頌琪 Cathy 36 關藝晨 晨 12 吳伊琳 510 37 林子峰 子峰 14 許雅媛 Janice 40 陳浚鋒 鋒仔 15 陳欣欣 Abbie 42 梁兆昇 吖昇 17 趙君瑜 Angelina 43 何求 John 20 陳穎悠 夢 45 馬子熙 MoMoo 22 陳嘉欣 Iris 46 法拉比 阿Bi 25 黃汶欣 Kat 49 曾梓賢 Tszyin 26 陳海琳 Hoilam 51 蔡梓賢 梓賢

最新影片推介：Ben Sir、孫慧蓮專訪

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408