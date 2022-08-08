【裝備職場】CTgoodjobs 舉辦職場未來領袖比賽 勝出者可獲2萬元獎金及工作體驗

▲ CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards 載譽歸來

疫情下，畢業生毋需愁出路，只需為投身職場裝備未來技能，便可提高勝算。CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards 載譽歸來！在疫情下本港就業市場經歷重大變化，CTgoodjobs 闊別兩年後再度舉辦此活動，特意邀請不同行業的成功領袖及人力資源專才，協助大學生及職場新鮮人裝備未來技能，為投身職場作準備。

接受報名日期由即日至 8月31日，歡迎任何學科之大學或大專院校學生、畢業生及職場新人，以個人或團體（2 至 4 人）的形式參加。參加者經篩選後會在 9 月下旬的 Leader Experience Day 進行比拼，屆時不僅有專業人才招聘顧問公司 Robert Walters 即場考驗他們的領導能力、舉行職涯模擬面試，還邀請了香港首間虛擬保險公司 Bowtie 及亞洲領先的先買後付品牌 Atome代表分享創新科技趨勢等，一連串精彩活動及工作坊專為未來領袖而設。

勝出的參加者或隊伍不單可贏取20,000元奬學金，並有機會到指定公司進行工作體驗，包括 Fujitsu、Grand Hyatt Hong Kong、GreenTomato、香港生產力促進局及 HKTVmall，感受真實職場生活，並由行業專家親身指導工作。所有參加者順利完成活動後亦可獲得由 CTgoodjobs 發出的證書，填在履歷表上讓未來僱主眼前一亮。

此外，比賽優勝者更有機會參與 CTgoodjobs 年度盛事「Best HR Awards 2022」，於眾多頂尖企業的人力資源代表面前公開演講，分享活動心得及工作得著，是千載難逢的機會。

《CTgoodjobs Hong Kong Future Leader Awards 2022》活動詳情:

活動對象：就讀任何學科的大學生或大專院校學生、畢業生及職場新人

報名日期：即日至 2022年8月31日

報名方法：經 https://bit.ly/3Syegj8 網上報名

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責任編輯：羅嘉欣