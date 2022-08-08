【幸福繼母】繼母病重彌留7個子女輪流照顧　背後故事感人有洋蔥

▲ 7個子女陪伴繼母直到最後一刻。

生娘不及養娘大，馬來西亞一名網民最近入住醫院，住院期間見到隔離床的女患者不停有子女輪流照顧，非常孝順，細問下才揭發一個繼母感人肺腑的故事。

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該名網民見到有7兄弟姐妹，輪流照顧睡在病床上的母親，非常孝順。她細問其中一個女兒，才得知他們是7兄弟妹，而躺在病床上的是她們的繼母。女子表示，繼母已經照顧了他們近30年，

我們的親生母親在生下我最小的弟弟後就去世了，而我這名弟弟現在已經27歲了。

女子續說:「當是生活艱難，父親是建築工人，有一段時間，父親因工作關係一個月只能回家一次，所以繼母就是照顧他們的人，也跟他們最親。」而繼母當時做糕點和椰漿飯來賣，有時幫人割膠幫補家計。

女子表示，在她記憶中繼母從不大聲責罵他們，當中6位都是男孩，小時候很調皮。現在回想，媽媽就是用一顆平等的心來照顧我們這幾個繼子女。

她更透露繼母懷孕了兩次，但都流產了，直到現在，她都沒有擁有自己的孩子，不過她有我們就夠了：「我們不曾把她當成繼母，對我們來說，她就是我們的母親。」

7兄弟妹都請假回來看母親，輪流照顧，女子說：

繼母是堅強和開朗的人，現在只能躺在那裡，真的很心痛。

而醫生則向他們表示，繼母已經很虛弱，身體器官慢慢衰竭，要他們做好心理準備，而他們均表示，會一直留守在繼母身邊。

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責任編輯︰王明芳