【重新出發】許紹雄移民新加坡亮相開電視　邀陳芷尤幫手沖奶茶：一定好好生意

▲ 許紹雄移居新加坡現身開電視節目《重新出發》。

許紹雄（Benz雄）現身香港開電視！該台節目《重新出發》由張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤等分別到訪港人旅遊熱點。

今晚（8月8日）起，節目由陳芷尤帶觀眾到新加坡，看看當地疫後變遷之餘，亦跟移居新加坡的演員許紹雄相聚，期間陳芷尤更到許紹雄（Benz雄）女兒許惠菁（Charmaine）打理的港式茶餐廳學沖奶茶。

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現身開電視節目

節目中，主持陳芷尤指若要找Benz雄打卡，就要去他女兒主理的港式茶餐廳。因為許紹雄在新加坡最常去的地方，除屋企外，便是到女兒的餐廳打躉，過住簡單又滿足的生活。

原來，許紹雄早在30年前已是新加坡永久居民，他說：「其實新加坡好難成為永久居民，以前要啲專業人才先可以，原來我都係專業人才。」

▲ Benz雄現身開電視節目《重新出發》。

對於被形容為店舖「生招牌」，許紹雄卻幽默表示：「初初我都以為係，但原來唔係！有啲客人返轉頭，以為搵我啦，原來係食通心粉、餐蛋麵！」

陳芷尤更向Charmaine學習沖奶茶予Benz雄品嚐，期間Benz雄乘機招攬陳芷尤幫手沖奶茶：「你依家係咪唔算好忙？如果OK的話，不如嚟呢度沖奶茶，反正好難請人，有個靚女喺度沖奶茶，一定好好生意！」

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送愛女2300萬元大屋

Benz雄的太太龍嬿是新加坡人，一家三口經常香港與新加坡兩邊走，在女兒大學畢業後，Benz雄決定舉家定居新加坡。

較早前，他更花超過400萬新加新加坡幣（約2,300萬港幣），購入當地一間4000呎、6房獨立屋，並歸女兒名下。愛女心切的Benz雄不但送別墅，還打本700萬為女兒發展事業，認真廿四孝好爸爸。

▲ Charmaine未婚夫已融入許家。（Instagram圖片）

建立飲食王國

現年25歲、傳理系畢業的Charmaine原定計劃繼續學業攻讀碩士課程，可惜受疫情影響而更改想法，熱愛烘焙的她開設網店出售自家製的曲奇和蛋糕等，生意不俗。

Charmaine不負父望，在兩年內於當地開設3間食店，逐步建立飲食王國。

除cafe之外，她還開設港式茶餐廳，出售的食物包括蛋撻、炸雞髀、餐肉麵等，而食店於晚上亦會提供手工啤、雞尾酒等飲品，將香港的味道帶到新加坡。