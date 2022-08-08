【理大暴動】10男女涉理大外參與暴動被控　18歲女生認罪候判9男女受審

▲ 10男女涉理大外參與暴動被控，18歲女生認罪候判9男女受審。（資料圖片）

10男女涉於2019年11月18日在理工大學外一帶參與暴動，案件今（8日）於區域法院開審，除18歲女學生承認1項暴動罪，9名被告均否認控罪。涉案女學生的承認案情指，大量示威者身穿黑衣、佩戴頭盔及面罩，並無視警方口頭警告，面對警方排開及佔領馬路，向警方投擲超過200枚汽油彈。警方其後設封鎖區，截獲213人，包括涉案女生。涉案女生暫被還押，暫委法官下午續處理其保釋事宜。

10名被告為黃權龍（24歲）、高晞朗（19歲）、林君悅（18歲）、林子浩（32歲）、李沛翹（27歲）、馬奕熙（21歲）、彭大展（27歲）、宋博通（22歲）、鄧永明（24歲）和董浩霖（25歲），他們同被控1項暴動罪。控罪指，他們於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身分不詳的人參與暴動。

女生林君悅今承認1項暴動罪，其餘被告否認控罪，案件待控辯雙方處理承認事實後再開審。代表律師替林君悅申請保釋，控方表示不反對。暫委法官暫將其還押，並留待其餘被告審訊後再作判刑。

根據林承認的案情指，2019年11月11日有大批示威者進佔理大一帶，理大內隨後發生暴動，警方遂設防。由於理大事件仍然持續，大批示威者聚集在佐敦及油麻地一帶。

案情續指，有人於連登及Telegram等不同渠道呼籲他人於案發當日上街，於彌敦道至加士居道組成戰線。案發暴動事件發生於窩打老道至咸美頓街的一帶，由於交通受阻，警方於當晚10時左右抵達加士居道組成防線，其間遭示威者投擲汽油彈及其他雜物。

在相關時間有大量示威者，包括林君悅，大多身穿黑衣、佩戴頭盔及面罩等。據警方拍攝片段顯示，當時示威者無視警方口頭警告，以類似排陣方式，面對警方排開，並佔領馬路，向警方投擲超過200枚汽油彈，又以鐳射筆照射警方。

警方其後設立長方形封鎖區，橫跨窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，從中截獲213人，包括林君悅，當時她身穿黑色長袖上衣氶及長褲，攜有透明護目鏡、3M面罩連濾咀等。3名警員於事件中因地上汽油而滑倒，以致右手手指、肩膀及右腳受傷，另再有1名警員在作拘捕時被玻璃割傷。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟