【精明消費】疫下經濟受挫家庭慳錢攻略　專家教路去超市入貨先醫飽肚

▲ 有專家提醒消費者到超市入貨時，記緊要「飽肚」。

疫情持續肆虐，經濟嚴重受影響，百物騰貴已成為世界性現象，小市民無不叫苦連天。因應環境，教人慳錢或如何精明消費的電視節目和網上文章，儼如雨後春筍。

那些甚麼「量入為出」的阿媽係女人般的論點，不提也罷，有些新鮮的提議倒是頗為有趣的。譬如是有專家提醒消費者到超市入貨時，記緊要「飽肚」。原來當人的肚子空空處於飢餓狀態時，是有機會甚麼都想買的，結果會買入多於需要的食物呢！

飽肚購物可慳錢，倒是首次聽到。

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專家亦提醒若拔去不用家電的電源，可以慳回一點電費。據悉，家裏經常慣性開啟而又最浪費電量的，竟然是電視機。哈哈！我突然想起有不少朋友是習慣開啟着電視來伴睡呢，若關上電視嘛，本來呼呼入睡的人會旋即醒來，這類人最浪費電力呀！

「格價」當然是能最實際地慳錢，但我才不會在這超市買蛋，然後又跑到老遠另一超市買油，目的只為慳回三、兩元呢！不過，有些物品卻是值得奔波的，譬如是一盒紙巾，在倫敦超市已加價至港幣二十多元，但到「一鎊店」購買，仍能買到一鎊一盒的，買十盒就慳得多了。

人家說留家不出門咪毋須花錢囉，大錯特錯了！就是納悶在家才會無聊地登上購物網站呢，Click！Click！咁就迅速過數了，無端端又買回大堆用不着的東西，後悔不已。

要慳錢嘛，趕快關掉手機免受引誘吧！

原文刊於《經濟日報》，原題為「慳錢攻略」。

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