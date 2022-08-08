【星級幼稚園】雨僑女兒St.Cat開學讀N班　重英文語境全年學費逾8萬【附面試貼士】

▲ 雨僑與羅力威的2歲女兒Harper今天返名校St. Catherine’s N班開學。

靚媽雨僑（Ava）今日（8日）在社交平台分享女兒Harper的2歲生日照片，並透露由於生日撞正N班開學，所以提早在家慶生，而雨僑也是8月之星，5日生日當天分享了女兒拍攝學生相的情況，可見Harper身穿名校St. Catherine’s國際英文幼稚園暨幼兒園的校服，該校備受星爸星媽追捧。

雨僑在女兒的生日帖文中表示，今年因為生日撞正N班開學，所以提早在家中與家人簡單慶祝，「最緊要有個靚蛋糕」！她還推介了一款適合幼兒食用的卡通蛋糕，「我覺得我喺揀蛋糕方面品味確係出眾，收到好多尖叫聲不單止，真係又靚又好食呀！」

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女兒踏入「Trouble 2」的年齡，雨僑感慨道，女兒在1至2歲這一年，少了嬰兒期的混亂，但多了幼兒期的麻煩，女兒開始識行識走、懂得說話，加上有性格，注定照顧她是不容易。幸好她經過一年前調整睡眠之後，日子已經好過多了，她可以常陪伴女兒上課，同時忙於報讀N班。

一個星期兩次Playgroup，總算差不多全部都可以陪你上，跟住同你一齊經歷報N班、面試、拍片，好叻女呢啲嘢都唔使我太操心你做唔做到，只係我拍唔拍到。

▲ 雨僑和羅力威育有2歲女兒。（IG圖片）

雨僑又稱第五波疫情或多或少影響女兒的成長，變得害怕陌生人，「困喺屋企太耐，慢慢你又變得好怕陌生地方陌生人。Well，你本來都係特別多嘢嘅，但總算哭點低，笑點又低，喊到扯晒蝦無數次嘅奪門而出，轉頭又笑到反晒艇嘅。」

她透露女兒現已高至90厘米、重13公斤，轉眼間今天是第一次送女兒上學，「感謝你來到呢個世界，呢兩年好攰，但好滿足，期待今日開始展開新旅程。」

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而3天前是雨僑的生日，她笑謂自己生日的活動就是為女兒影學生相。從女兒的校服可見她成功入讀名校St. Catherine’s國際英文幼稚園暨幼兒園（下稱St. Cat），數月前雨僑曾透露為女兒報讀了幾間學校，過去一年她努力拍片、剪片及教女，總算沒有白費努力。

歷年星二代雲集

St. Cat是星級家長之選，名人校友包括蔡少芬張晉的女兒楚兒及信兒、陳浩民蔣麗莎4子女、林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、杜德偉兒子AJ、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂等，而陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）也剛讀畢St. Cat的N班，真是星光熠熠。

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St. Cat目前有3間分校，紅磡校為2至3歲N班幼兒而設，九龍塘的兩校舍則提供K1至K3課程。St. Cat校監陳以蘭及校長黃淑恒曾接受TOPick訪問時介紹課程，指教學強調中西文化糅合，打好兩文三語基礎。

幼稚園設英粵班和英普班，當中以英文教育課程聞名，校內英文課程主要由資深英文老師編寫，包括由英文老師研製英語拼音（Phonics）教學方法，讓學生學會自己拼字，提高閱讀興趣。陳以蘭校監表示，由編製教材至實行課堂內容，資深英文老師均會全程仔細監測。學校在開校時已有Phonics教學，累積逾50年歷史，每年作更新修訂，緊貼學生所需。

▲ St. Catherine’s國際英文幼稚園打造英文語境。（陳國峰攝）

面試交短片 學生需自然不造作

至於家長最關心的入學面試，黃淑恒校長表示，兩年前因疫情問題，面試形式改為提交網上短片，最長4分鐘，內容主要希望看見小朋友願意說話、唱歌、與父母交流及回答問題等。面試語言中、英文皆可，最重要學生自然不造作、願意表達自己，校方會評測小朋友在整段短片的表現。

陳校監則留意到有家長花費數千元聘請攝影團隊拍攝面試短片，她表示並不會因此「加分」，「我們注重小朋友的反應，並非影片的質素或拍攝技巧，小朋友能夠自然流露，真正表現到自己，對他們才算有利。」

根據學校網頁資料顯示，2021-2022年度幼兒預備班的學費為$82,797，分11期繳交，每月學費為$7,527。而K1的學費為$70,433，K2及K3則收$76,615，平均每月學費分別為$6,403及$6,965。

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責任編輯︰王明芳