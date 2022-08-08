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【人事任命】國務院任命保安局前副局長區志光　出任港區國安委秘書長

政治 15:08 2022/08/08

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區志光於過去5年出任保安局副局長一職。（資料圖片）

特首辦宣布，國務院根據特首李家超的提名和建議，今日（8日）公布任命區志光為香港特區維護國家安全委員會秘書長，免去政務司司長陳國基的香港特區國安委秘書長職務。

對於區志光的任命，李家超表示，區志光過去5年一直在保安局擔任副局長，擁有國家安全意識和熟悉國家安全事務，有能力勝任秘書長一職。他將帶領秘書處支援香港特區國安委承擔維護國家安全的重責。

《港區國安法》規定香港特別行政區設立由行政長官擔任主席的香港特區國安委，負責維護國家安全事務，承擔維護國家安全主要責任，並受中央人民政府監督和問責。香港特區國安委下設秘書處，由秘書長領導。

區志光現年60歲，1980年加入香港警務處任職警員今2007年晉升總警司，2011年晉升警務處助理處長，2015年晉升警務處高級助理處長，曾任職警隊內多個不同部門，崗位包括人事及訓練處處長、刑事及保安處處長。

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記者：陳葆琳

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